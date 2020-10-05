川普對病情「說法反覆」　時機敏感疑點重重！

▲美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）



文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普確診感染新型冠狀病毒，但他今天冒著風險搭車暫離醫院，在支持者面前意外亮相，想破除病重傳聞，而醫療團隊對川普病況說法反覆，選前關鍵時刻恐賠掉民主信賴。

「紐約時報」報導，醫療團隊稱川普確診兩天內的血氧濃度兩度下降，以致需供氧這類醫療介入，且已服用類固醇，這顯示川普病情恐較原本描述更為嚴重；但醫療團隊仍堅稱川普接受治療後，情況已大為改善，最快明天就能出院。

●療法凸顯病況恐較預期嚴重

隨著川普決心不想在距選前僅30天表現出罹病羸弱的窘況，官員們坦承只好拿出樂觀評估來取悅易怒的老闆。但病情描述不夠透明，衍生出如美國這樣的超級強權，竟出現最高統帥住院後病情資訊可信度啟人疑竇的重大新課題，尤其川普得到的是已在美國奪命逾20.9萬的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

白宮今天雖然揭露一些新細節，但未公布川普最近一次驗出陰性與首次驗出陽性是在何時等問題。兩位不願具名的官員透露，川普1日傍晚從新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部的募款會返回華府後，就快篩出對病毒呈陽性反應，卻隱瞞相關消息，接著跑去上福斯新聞節目，語帶沙啞地稱在等結果。

官員們透露，直到下了節目後，更精確的PCR篩檢結果確認為陽性後，川普2日凌晨1時才推文宣布自己確診。

美國媒體指出，川普的醫師坦承就川普輸氧一事對外界發表不實聲明，成為對川普病況說詞反覆的最新例證。白宮醫師康利（Sean Conley）今天告訴媒體，川普2日就接受支持性輸氧，一改前一天稱川普2日沒輸氧的說法；他解釋一開始沒說實話，是想反映川普與醫療團隊的「樂觀態度」。

康利今天的簡報仍有諸多不一致之處，雖凸顯這是為滿足川普安定人心之用，卻也讓全美對川普真實病況如墜五里霧中。即便聲明仍讓外界對川普病情持疑，醫療團隊仍堅稱川普情況很好，最快明天就能出院。

▲川普對於病情的說法反覆，引人疑竇。（圖／路透）



●說法反覆 川普醫師：為安定人心



醫療團隊也宣布川普使用地塞米松（Dexamethasone）做治療，但對川普昨天有無輸氧繼續打迷糊仗，也不願詳述川普的肺部狀況。地塞米松多用於染疫後期有較嚴重的病情反應，川普這麼早就開始使用，顯示醫師認為病況惡化超過預期，要不就是川普比外界所知更早就染病。

范德比大學（Vanderbilt University）傳染病醫師夏夫納（William Schaffner）說：「川普還不能高枕無憂，他的醫師談肺部掃描結果時非常隱晦。COVID-19對患者肺部影響常比外部症狀更嚴重，是種難以確切掌握的感染。」

白宮一開始就沒和盤托出川普病情。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）與新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）2日說了川普症狀輕微一整天後，白宮與川普醫療團隊才承認川普發高燒、血氧濃度掉到低於94%，住院前已輸氧約1小時。

康利2日透過麥肯內尼發表兩次書面聲明。第一次是川普接受雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc.）的實驗性抗生素療法，但沒提到他發燒或血氧濃度。第二次則是在午夜前，說川普「不需任何額外輸氧」，即便當天稍早已輸過氧，且仍沒提發燒一事。

康利昨天首度舉行簡報，但對幾個問題都沒直接答覆。媒體一度問川普是否接受輸氧，康利當時回應2日與3日都沒有，後來又承認自己說法不正確。

●專家稱用藥啟人疑竇

醫療團隊昨天還說，川普若需徹底完成雷傑納隆的抗生素療程，恐得在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）待滿整整5天，今天又改口稱最後一劑可在白宮服用。

「華盛頓郵報」引述麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）首席傳染病醫師瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說：「這給我的印象是，他們（醫療團隊）只報喜不報憂。」

加州大學舊金山分校醫學院院長瓦赫特（Robert Wachter）也說：「病到要動用地塞米松與瑞德西韋，即便有白宮的醫療能力，仍難想像這樣的病人能在住院第3天出院。」

目前的醫學共識為COVID-19首度出現症狀後一週到10天，是病患最脆弱的時期，看來相對健康卻突然惡化的患者大有人在，惡化原因不外乎是病毒引起或激烈免疫反應導致器官受損。

夏夫納醫師說：「我跟你們打賭，在談出院的肯定是川普與他的政治幕僚，絕非他的醫師。」