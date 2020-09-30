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台鐵不敢保證「司機不會再擅關ATP」　高嘉瑜轟：檢討意義何在？

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▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,區間快車,區間車,電聯車,通勤列車,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵在普悠瑪事故後，多次針對內部人員進行精進與檢討。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故發生至今將滿2年，交通部台鐵局在事故發生後，進行多次體檢、檢討作業。立委高嘉瑜質疑，台鐵SOP不夠完善，即使檢討後仍是事故連連，台鐵表示，會努力降低事故發生次數，高嘉瑜則痛批，「不能保障不出事，那檢討意義何在？」

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告，並備質詢。運安會主委楊宏智表示，普悠瑪事故調查報告草案已在本月2日由委員會審查完畢，並將草案發布給各相關單位，包括台鐵、日車、鐵道局等，依法須給各單位30天的時間回覆報告草案，據他了解，各單位沒有太大異議，因此今天下午委員會將在進行最終審核，預計2周內對外公開報告。

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立委高嘉瑜質疑，台鐵關於自動防護系統（ATP）的SOP並未完善，才導致事故發生。對此，台鐵局副局長杜微解釋，在事發後，台鐵有針對SOP精進修正，也有不斷檢討。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵普悠瑪事故至今將滿兩年，台鐵針對普悠瑪列車加強檢修。（圖／記者賴文萱攝）

然而，普悠瑪事故後仍頻頻有司機員擅自關閉ATP的事件發生，今年1月曾有司機員因過蘇澳星馬站，忘記停靠，竟關閉ATP私自倒車。去年也曾有司機開車行經三塊厝站，卻因過站未停，擅自關閉ATP倒車，差點撞上後方自強號，險些釀禍。

高嘉瑜進一步詢問，「那檢討後可以保證不再發生因為關閉ATP導致的事件嗎？如果說這件事一而再再而三發生，到底檢討到哪裡去？如果不能保證不會發生，那到底檢討什麼？」她質疑，台鐵雖然進行多次檢討，但兩年來仍事故頻頻，「不能保障不出事，那檢討意義何在？」

杜微則回應，台鐵局會盡力修正，努力降低事故發生次數。

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