四川公開徵集「台籍青年加入解放軍」！　鄉民語帶玄機熱議

▲大陸各地的徵兵政策公告都有類似的寫法。（圖／翻攝自Google）

記者鄭思楠／綜合報導

臉書公開社團「中華軍武論壇」一名網友27日發文稱，「徵兵宣傳，現在台籍青年可以加入解放軍了？」並配了兩張截圖，截圖顯示是《2020年四川省徵兵政策公告》。公告在「優先徵集對象」寫明，「有台灣省籍人口和歸僑、僑眷的地區，應當盡可能多徵集台灣省籍和歸僑、僑眷青年入伍。」

該條貼文引發網友熱議，並語帶玄機的回覆，「台灣人可以加入共產黨」、「用於對台滲透作戰時的特殊用途」、「真是開始著手考慮戰後維穩的問題了」、「真厲害，連台軍都收」、「港澳警力還不足尤其港警，台灣統一急需儘量多台胞青年加入解放軍」、「對香港澳門不公平」。

不過，《ETtoday新聞雲》記者在查詢相關關鍵詞後發現，大陸多地的徵兵政策公告都有這麼註明。甚至大陸官方一直以來的徵兵政策都有類似的寫法，並非只是2020年的四川省。

▲1986年9月2日發佈的徵兵命令。（圖／翻攝自中華人民共和國國務院辦公廳）

在Google搜索，甚至可以找到，中華人民共和國國務院辦公廳在1986年9月2日發佈的《國務院、中央軍委一九八六年徵兵命令》，公告也寫明，「為了培養少數民族骨幹，在少數民族居住集中的地區，要徵集一定數量的少數民族青年入伍。在有台灣省籍人口和歸僑、僑眷的地區，要盡可能徵集一些台灣省籍和歸僑、僑眷青年入伍。」

據悉，原定於自2020年起大陸實行一年兩次徵兵，分上、下半年分別組織。因受新冠肺炎疫情影響，根據國務院、中央軍委通知要求，將2020年上半年徵兵工作推遲至下半年一併組織實施。其中，四川省徵兵從8月15日開始，9月16日起運新兵，9月30日徵兵結束，新兵批准入伍時間為9月1日。

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