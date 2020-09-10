增募兵誘因　退除役官兵續享就學、就業、水電優待

▲政院修法保障退除役官兵續享就學、就業、水電等優待。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

為增加募兵制誘因，退輔會過去提出《推動募兵制暫行條例》，提供退除役官兵就學、就業、水電優待等措施。由於暫行條例將在2020年底到期，行政院會10日通過修正《國軍退除役官兵輔導條例》，將相關措施納入，完備募兵制配套與退除役官兵權益，待立院通過後，預計2021年1月1日施行。

此外，考量現行實務需求，併同修正第16條條文，保障就養榮民得於金融機構開立專戶，以免就養給付成為強制執行等標的，影響渠等基本經濟安全。

退輔會強調，為完善退除役官兵服務照顧，達到志願役軍人「待遇、尊嚴、出路」制度性保障，輔導會將積極向立法院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在2020年底前，完成修法程序。

行政院長蘇貞昌則在院會中表示，本次修法旨在銜接「推動募兵制暫行條例」有關退除役官兵現有權益，強化退除役官兵就學、就養、就業及職訓輔導工作，完善募兵制配套措施。請輔導會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

根據退輔會資料，此次修法主要修正第5條就業輔導獎勵、第11條創業貸款利息補貼、第13條職業訓練補助、第19條就學生活津貼、第27條之1住宅水電優惠。其中，為輔導退除役官兵創業，輔導會得提供創業輔導措施及創業貸款利息補貼；另外，退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費人員或其眷屬之住宅自用生活所需水電，得予優待。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱表示，現在正在進行的銜接暫行條例的措施，創業的時候會提供一些創業的職能課程，也會提供創業諮詢。目前能夠提供的補貼每年約有30萬，額度雖不高，但創業諮詢人數近千人。