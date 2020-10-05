捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

▲捷克參議院議長韋德齊日前率團來台參訪。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社記者林育立柏林4日專電

捷克日前舉行參議院改選和地方選舉，結果上月訪台的議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所屬的人民民主黨大有斬獲。參院改選將在這個週末進行第二輪投票。

捷克參議院總席次81席，2日與3日改選其中的1/3共27席，結果保守的人民民主黨（ODS）大有斬獲，支持的候選人有16人在27個選區拿下最高票。

不過，舉行選舉的27個選區僅1個選區有候選人獲得過半票數，順利選出參議員，剩下的26個選區將在9日進行第二輪投票。若人民民主黨保住足夠席位，維特齊將有機會連任。

除了參院改選部分席次，捷克同一時間也舉行地方選舉，結果總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的民粹政黨「不滿公民行動」（ANO）獲第一高票，得票率22%，在全國13個行政區域中的10個名列第一。

捷克目前是歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情相對嚴重的地區，巴比斯政府因此備受批評，如今不滿公民行動在地方選舉囊括高票，可說是巴比斯個人的勝利。

不過，由於過去的執政夥伴捷克社會民主黨（ČSSD）得票率慘跌，因此得看接下來幾週各黨籌組聯合政府的談判，才知道不滿公民行動有無機會在地方執政。

捷克明年10月將舉行眾議院大選，這次地方選舉被視為是風向球。人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）表示，這次選舉結果顯示反對黨已佔多數，他樂觀預測選民將在明年的國會大選選擇改變，將不滿公民行動從政府趕走。