　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊日前率團來台參訪。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者林育立柏林4日專電

捷克日前舉行參議院改選和地方選舉，結果上月訪台的議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所屬的人民民主黨大有斬獲。參院改選將在這個週末進行第二輪投票。

捷克參議院總席次81席，2日與3日改選其中的1/3共27席，結果保守的人民民主黨（ODS）大有斬獲，支持的候選人有16人在27個選區拿下最高票。

不過，舉行選舉的27個選區僅1個選區有候選人獲得過半票數，順利選出參議員，剩下的26個選區將在9日進行第二輪投票。若人民民主黨保住足夠席位，維特齊將有機會連任。

除了參院改選部分席次，捷克同一時間也舉行地方選舉，結果總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的民粹政黨「不滿公民行動」（ANO）獲第一高票，得票率22%，在全國13個行政區域中的10個名列第一。

捷克目前是歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情相對嚴重的地區，巴比斯政府因此備受批評，如今不滿公民行動在地方選舉囊括高票，可說是巴比斯個人的勝利。

不過，由於過去的執政夥伴捷克社會民主黨（ČSSD）得票率慘跌，因此得看接下來幾週各黨籌組聯合政府的談判，才知道不滿公民行動有無機會在地方執政。

捷克明年10月將舉行眾議院大選，這次地方選舉被視為是風向球。人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）表示，這次選舉結果顯示反對黨已佔多數，他樂觀預測選民將在明年的國會大選選擇改變，將不滿公民行動從政府趕走。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／高雄10:05規模4.5地震　最大震度達4級
巴特勒40分大三元燃燒　熱火G3搶下首勝
男沒錢贖裸照..正妹直播主變臉：連5萬都沒！「父錄音」揭心碎
快訊／颱風昌鴻生成了！未來移動路徑曝
42歲人妻下體出血竟是懷孕…嚇歪喊「不可能」！醫一聽原因傻了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

拜登二篩新冠肺炎結果出爐！　謹慎面對病毒潛伏期

全球破3500萬例103萬死！　法國總理下令：巴黎進入「最高警戒」

超市貨架驚悚「骨牌式連倒」　21歲正妹困走道遭商品活活砸死！

日媒：中國軍方研判美日想建立「海洋聯盟」　菅義偉欲對中強硬

出院見支持者！川普稱染疫是「有趣旅程」　白宮醫曝重返崗位時間

零售商流出！　iPhone 12有「隱藏版」共5款...價格曝光

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

保育類鯨鯊現身！0距離貼船邊 美背如鑲鑽...遊客拿手機狂拍

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

捷克參院改選　「訪台議長」所屬黨大有斬獲！

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

拜登二篩新冠肺炎結果出爐！　謹慎面對病毒潛伏期

全球破3500萬例103萬死！　法國總理下令：巴黎進入「最高警戒」

超市貨架驚悚「骨牌式連倒」　21歲正妹困走道遭商品活活砸死！

日媒：中國軍方研判美日想建立「海洋聯盟」　菅義偉欲對中強硬

出院見支持者！川普稱染疫是「有趣旅程」　白宮醫曝重返崗位時間

零售商流出！　iPhone 12有「隱藏版」共5款...價格曝光

出口盃／高瑞祥重度聽障打棒球　曾是職棒二軍借將

川普「開車巡禮」揮手僅戴口罩！民眾嚇瘋　競選顧問辯：安全的啦

中秋烤肉爆衝突...學長槍擊學弟左胸命危　法官裁定收押

快訊／10：05高雄規模4.5極淺層地震　最大震度4級

快訊／突晃一下！高雄10:05規模4.5地震　最大震度達4級

出口盃／聽障棒球夢　61歲高齡黃有文先發飆2K還擋球

馮世寬曝徵兵制缺點　很多人不願當兵「徵來以後沒心」

太夢幻！彰化飄起粉紅花雪　北斗美人樹連假後更漂亮

親邀馬英九出席百年活動「打和解牌」？　柯文哲證實：他很客氣

川普高規格養病　華春瑩：希望美國患者也接受一樣治療

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

國際熱門新聞

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

川普恢復順利　周一能出院回白宮

快訊／川普最新影片！要給眾人「小驚喜」

川普病情好轉　白宮醫曝「出院時間」

軟飯男車內狂歐6小時！17歲小媽媽懷胎6月流產

川普醫院外巡禮　醫生火大開罵

川普堅持工作　憔悴獨坐辦公　

美選智庫民調：川普奪320張選舉人票連任

川普短暫出院！在車內向支持者揮手比讚

超市貨架「骨牌連倒」　21歲正妹遭活活砸死

CNN：川普「怕示弱」原本不願住院

英首相強生看川普：他會康復的

更多熱門

相關新聞

捷克總統承諾：將奉行一中政策

捷克總統承諾：將奉行一中政策

大陸「十一國慶」將至，捷克總統齊曼近日致信中國駐捷克大使館，祝賀中華人民共和國成立71週年暨中捷建交71週年，「捷克將繼續奉行一個中國政策，這是對捷中關係的長期承諾。」

最便宜Skoda小車Citigo將停售！

最便宜Skoda小車Citigo將停售！

捷克「我是台灣人」T恤將在台開賣

捷克「我是台灣人」T恤將在台開賣

捷克議長訪台！回國籌「工作小組」鼓勵台商投資

捷克議長訪台！回國籌「工作小組」鼓勵台商投資

Skoda推出Octavia e-Tec車型

Skoda推出Octavia e-Tec車型

關鍵字：

捷克韋德齊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

瑞士月薪12萬　過得比台灣22k差

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面