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捷克總統祝賀陸「十一國慶」　賀信內承諾：將奉行一中政策

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▲▼捷克總統齊曼(Milos Zeman)。（圖／路透）

▲捷克總統齊曼(Milos Zeman)。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「十一國慶」將至，捷克總統齊曼近日致信中國駐捷克大使館，祝賀中華人民共和國成立71週年暨中捷建交71週年，「捷克將繼續奉行一個中國政策，這是對捷中關係的長期承諾。」

齊曼在賀信中表示，製造敵意易，建設各領域友好合作基礎難，捷克及其本人長期致力於建立和鞏固對華友好關係，相信所有相關工作和努力不會被某些人的個人行為所破壞，「捷克將繼續奉行一個中國政策，這是對捷中關係的長期承諾。」

▲▼習近平2016年3月訪問捷克，與捷克總統齊曼（Milos Zeman）在布拉格斯特拉霍夫修道院露台上共飲啤酒，欣賞伏爾塔瓦河風光。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平2016年3月訪問捷克，與捷克總統齊曼在布拉格斯特拉霍夫修道院露台上共飲啤酒。（圖／達志影像／美聯社）

在對抗新冠肺炎疫情方面，齊曼總統認為，國與國之間的團結確實存在，與政治無關。他再次對捷中合作表示高度讚賞，稱中方在捷克最需要幫助時伸出了援手。

齊曼表示，在此艱難時期，聚焦積極議程非常關鍵，大多數國家主要致力於穩定經濟，通過雙邊合作和「一帶一路」倡議、「17+1合作」等多邊平台，「我們有能力共同應對這一挑戰。」

此外，齊曼在信中重申，一旦條件允許，將以一名經濟外交大使的身份前往中國參加中國-中東歐國家領導人峰會。
信末，他祝愿中國繁榮安寧、更加成功，祝愿各位身體健康、精力充沛，安然度過此復雜時期。

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