台北市6年增7處毛小孩活動區　斥資6億重建內湖動物之家

▲台北市積極推動「動物友善城市」。（圖／台北市府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市積極推動「動物友善城市」，市長柯文哲表示，上任至今已增設7處狗公園及狗活動區，2021年將再增2處，另斥資新台幣6億元重建內湖動物之家。他表示，未來政府的策略就是「民間先行」，將結合台北市160家業者，盼公私合力建構和諧社會，打造動物友善空間。

10月4日是「世界動物日」，動物日是為了紀念義大利傳教士聖方濟各，並宣揚他愛護動物的理念。柯文哲、台北市副市長黃珊珊、市議員徐巧芯和楊靜宇、立委蔡壁如和高嘉瑜等人皆受邀出席「2020臺北世界動物日」。

北市動保處指出，2020是不平靜的年度，從2019年延燒至2020年的澳洲叢林大火事件，至今仍影響野生動物生存，而年初新冠疫情肆虐，開啟人畜共通傳染病議題的對話等，都反映著「世界動物日」不應只是口號，需同時併重人類、動物及環境三方平衡才得以「永續共存」。

柯文哲也在活動致詞時說，要看一個國家或社會文明程度，就看它怎麼對待動物，自己上任至今北市已增設7處狗運動公園與活動區，2021年將會陸續完建「古亭河濱公園狗活動區」和「士林區葫東狗活動區」。

他表示，北市府同時關注鳥類保育，關渡自然公園和華江雁鴨自然公園都是重要濕地環境，北市動保處也與台北野鳥學會共同努力，打造更友善鳥類棲息環境。

柯文哲也提到，北市府已編列新台幣6億元預算，重建「內湖動物之家」，連動物長期照顧都規劃進去，盼解決北市街犬街貓問題，至於裡面要放什麼東西，還須與民間和議員討論。

此外，北市府也邀請160家業者參與動物友善計畫，包括書店、藝文空間和餐廳，現可在公共場所看到「動物友善空間」標誌，盼未來公私協力，建構北市友善公共空間，打造和諧社會。