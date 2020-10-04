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白晝之夜增加100名警力護柯文哲　北市：有團體要抗議

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▲▼柯文哲參加白晝之夜。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲參加白晝之夜。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2020台北白晝之夜於3日在南港登場，台北市長柯文哲晚間與妻子陳佩琪一同參加開幕記者會，然而現場卻出現多名特勤警力，引發外界好奇。台北市政府副發言人戴于文4日表示，因為當時警局接獲情資，有團體要抗議，所以才增加警力加強維安。

戴于文4日表示，在白晝之夜前一天，警方接獲文資團隊要到場抗議的情資，市警局對陳亢處理有一定專業，也有相關流程，所以就按照既定流程來處理。

戴于文提到，當天警力確實有增加，大約增加100多名警力協助維安，主要是因為3日南港有許多大型活動，包括下午的白色野餐、白晝之夜和金曲獎，有許多市民到場參加，所以為了維護維安，所以警力有較多部署。

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▲▼柯文哲參加白晝之夜。（圖／台北市政府提供）

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