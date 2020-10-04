教廷若任命親中主教　陳日君：死後不葬主教座堂

▲陳日君上月造訪羅馬求見教宗被拒，落寞站在廣場邊。（圖／翻攝自Facebook/cardzen）



文／中央社梵蒂岡3日綜合外電報導

香港榮休樞機主教陳日君為香港主教繼任人選求見教宗失敗後表示，如今除了祈禱已無他法，若教廷任命親中主教，他的遺願是死後不葬在主教座堂，而是與天主的子民葬在一起。

香港前主教楊鳴章2019年1月病逝以來，原應由輔理主教夏志誠扶正，但夏志誠的民主派立場引起北京當局反對，教廷擱置人事案迄今。

88歲的陳日君聽說教廷有意順應北京要求，任命親中派的蔡惠民神父繼任，他擔憂此舉將替香港教會帶來持續數十年的災難，因此於上個月下旬從香港飛至梵蒂岡，希望教宗方濟各（PopeFrancis）三思，無奈在旅館等了3天音訊全無，只好在9月27日收拾行李搭機返港。

陳日君事後接受「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）訪問表示，他這趟梵蒂岡行恐怕是人生最後一次，「我不認為我會重返梵蒂岡，我雙腿現在不好了，受不了長途飛行」。

他說，「梵蒂岡似乎在揣摩北京心意，總是尋求早一步料到北京接下來會怎麼做，總是姑息。看起來，他們害怕扶正夏主教，擔心這麼做會冒犯北京當局。」

他說，「夏主教與我不同，他從來不惹麻煩。」陳日君不僅憂心香港主教繼任人選，也不滿2018年達成的梵中「主教任命臨時協議」。

他說，「教廷做了3件扼殺我們教會之事。一是與北京的這起秘密文件，秘密交易。因為內容保密，政府可以利用它，以教宗之名來要求人民任何事情。」

「二是決定重新接納7位中國官方任命的主教。」他指的是梵中2018年9月22日簽署協議後，教宗特赦7位愛國教會非法主教。

「第三尤其可怕，是一份登記文件，加入官方愛國教會？這是叛教！我因此發聲，致函教宗，也發函給全球眾樞機，但全無下文，真難以置信。」

眼看著梵蒂岡持續拖字訣，香港衝突持續上演，中國持續迫害，「全美天主教紀事報」問陳日君，西方國家可以做出那些幫助？

他說，「什麼也幫不了。我做的已超出我能力所及。現在除了祈禱，別無他法。如果明天梵蒂岡選擇任命一位獲北京當局祝福的人，如果他們任命這位對港不利的主教，我的工作就將結束，我將選擇消失。」

他接著說，「那將會是我最後一場抗議之舉，在人人明白原因之下消失無蹤。我的遺願和遺囑將會是：我的遺骨將不葬在主教座堂，我不願與這些人一同安葬，而是與天主虔誠的子民一同安葬於純樸的墓園。」