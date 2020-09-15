方濟各准了！延長梵中主教任命協議2年　傳維持現狀未納香港

▲教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社梵蒂岡14日綜合外電報導

教廷高層消息人士今天表示，教宗方濟各（Pope Francis）已簽字批准延長與中國之間的主教任命協議，為期兩年，且內文並無更動，不會把香港納入協議範圍。

這項為期兩年的臨時協議於2018年10月22日生效，允許教宗就主教人選擁有最終決定權，但即將屆期。消息人士透露，若中國方面也同意延長效期，協議就照原樣繼續實施，而一般認為中方不會有異議。

這名不願具名的消息人士說：「我們認為，謹慎的做法是再延長兩年。」他還表示，參與協議事宜的教會官員提議延長效期，方濟各也予以同意。

路透社提到，亞洲部分天主教徒擔心中國向教廷施壓，要把香港納入延長的協議範圍內，但這名消息人士否認此事，「（協議內容）沒有更動」；但協議文本並未公開。中國政府今年實施「香港特別行政區維護國家安全法」，已使北京的手得以大幅深入香港。

中國外交部發言人趙立堅上週在北京表示，中國也很希望延長協議，「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係的進程」。

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）今天對媒體表示，他認為北京會想延長協議，他也如此希望。

中國的天主教會過去分為政府允許的「官方教會」和效忠於梵蒂岡的「地下教會」，分裂超過50年，但現在兩者都承認教宗為天主教會最高領袖。

消息人士說：「與一個把宗教視為干預的無神論共產政權打交道並不容易，但有協議總比沒有好。」

中國憲法雖保障宗教自由，但近年北京政府加強箝制宗教，認為宗教威脅到中共權威。

批評者認為，這種現象讓梵中協議成了笑話。最不吝提出諍言的樞機主教陳日君就曾指責教廷出賣地下教會，辜負了被迫害的天主教徒。

關注中國事務的教廷新聞刊物「亞洲新聞」（Asia News）負責人柏納多神父（Bernardo Cervellera）表示：「可以理解梵蒂岡想延長協議，畢竟1949年之後雙方就沒有對話。現在梵蒂岡至少手握一絲希望，儘管微乎其微。」

不過他也指出：「（梵中協議）目前收效寥寥，希望教廷對中方有更高的要求。」

許多人認為，這項協議是梵中斷絕外交關係超過70年後，重修舊好的前兆。若真如此，梵蒂岡可能須打破與台灣的全面關係。

但消息人士說：「（梵中）邁向外交關係正常化的道路會非常、非常漫長。」