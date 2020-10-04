陳其邁樂喊「滅火器我愛你！」　網：今年人體衝浪記得翻面！

▲陳其邁恭喜滅火器奪金曲最佳樂團。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

成軍20年的滅火器終於在昨晚金曲獎首次奪下最佳樂團獎，高雄市長陳其邁立刻發文慶祝，並高喊「滅火器，我愛你！」，同時也透露自己已經立刻私訊樂團主唱楊大正道賀，而楊大正則回應「愛你」！此外，許多網友則在文章底下留言回應，並要市長在今年再來一次「人體衝浪」來慶祝得獎，而且今年一定要記得「翻面」！

陳其邁感性指出，最佳樂團獎送給滅火器最好的生日禮物，也讓他們能夠向當年16歲的自己抬透挺胸，他透露自己非常喜歡滅火器的「長途夜車」，「把回來的路放在心中的滅火器，要回高雄了，完成他們想讓年輕一輩高雄囝仔，可以在家鄉玩音樂、玩影像的理想！歡迎回家！因為在故鄉搖滾，血液才會沸騰。」文末陳其邁也替滅火器宣傳了12月26 號的成軍20週年演唱會。

▲第31屆金曲獎最佳樂團獎滅火器。（圖／攝影中心攝）



許多網友也在下面留言，「高雄的驕傲！」、「滅火器要回來高雄了」、「高雄之光」等等，也有網友搞笑留言叫市長今年要再度以「人體衝浪」慶祝，而且今年一定要記得「翻面」，笑翻眾人，更引來陳其邁親自回覆！

陳其邁在2018年參加滅火器成軍18週年演唱會時，和台下粉絲大玩人體衝浪，但由於是正面朝人群趴下去，因此許多網友也爆笑詢問「小邁邁還好嗎？」，對此他也回應，當時想說撲上去的時候，觀眾應該會把他翻過來，但沒想到沒有就一直往前抬，但不會覺得尷尬。