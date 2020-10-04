金曲獎落幕讚阿爆、滅火器　蔡英文：台灣成少數能辦大型活動國家

▲總統蔡英文祝賀金曲獎得獎團隊。（圖／文化部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

金曲獎順利落幕，總統蔡英文4日凌晨表示，感謝全國人民的努力，讓台灣成為世界上少數在管制措施下，還能夠舉辦大型藝文活動的國家。「我們的民主，也讓我們學會尊重，去欣賞不同的音樂、去理解不同的文化。」

蔡英文在臉書發文，向金曲獎所有得獎的音樂人與團隊祝賀。總統特別提到，這次獲得年度最佳歌曲的作品《Thank you》，這首歌是歌手阿爆寫給辛苦的護理師朋友，得獎的時候她說：「我們現在有的，都是有一些人犧牲他們的日常，請在日常的時候善待她們。」

蔡英文表示，今年全世界疫情的關係，許多演藝、文化活動都受到影響。在台灣能夠舉行頒獎典禮，都特別不容易。她要感謝所有站在第一線的醫護人員、防疫國家隊，以及全國人民的努力，「讓我們成為世界上少數在管制措施下，還能夠舉辦大型藝文活動的國家。」

同時，她也恭喜最佳樂團獎的得獎者滅火器Fire EX.，「你們不僅是一直陪伴著我們的夥伴，也是這片土地上最真實的聲音。期待你們繼續為台灣而唱、為民主而唱」。

蔡英文強調，在多元的台灣，「我們的自由，能夠創作出各式各樣的曲風，我們的民主，也讓我們學會尊重，去欣賞不同的音樂、去理解不同的文化。」她再次感謝，所有的音樂人、表演者，以及辛苦的主辦單位，謝謝你們給所有關心台灣音樂的朋友一個美好的夜晚。