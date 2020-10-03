蓮池潭驚見「孟婆湯」！周圍散發藍色迷幻光芒…味道神似烏梅綠

▲高雄蓮池潭驚見孟婆湯。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

民間傳說中，孟婆湯是一種能夠忘記煩惱、忘記愛恨情仇的茶湯，有網友在高雄蓮池潭，遇見一名正在販賣「孟婆湯」的攤販，老闆戴著面具穿著古裝，不斷的用湯勺來回攪拌鍋裡的孟婆湯，周圍還散發出藍色的迷幻光芒，不少民眾紛紛走上前買上一杯。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一段影片，老闆戴著面具，穿著古裝打扮成古人的模樣，手裡拿著湯勺，不斷來回攪拌眼前的「孟婆湯」。攤販上用燈籠掛著大大的「孟婆湯」，旁邊還有紅色的旗子寫著「奈何橋」，鍋子周圍還發出迷幻的藍色光芒，看起來有模有樣。

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原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，孟婆在鍋內熬煮的其實是「手工烏梅汁」，一杯販售價格為新台幣40元，有很多民眾被神奇的外觀吸引，紛紛走上前買一杯。也有網友留言指出，「那是稀釋的烏梅汁，帶點綠茶苦，比較像烏梅綠。」

▲原PO表示，鍋裡賣的是手工烏梅汁。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文發出後，網友們紛紛表示，「很有創意」、「可以忘記老公最棒棒」、「忘記了姓名的請跟我來」、「喝了忘記錢是什麼，也不用付了」、「喝了從新做人」、「裡面是放斷片酒嗎」、「那我要喝一大碗公，徹底忘掉一切」、「農曆七月賣，一定生意興隆」、「下次考慮賣忘情水好了」。

本站曾報導過《逛夜市驚見「孟婆湯」！喝完秒忘要付錢 真實身分曝：有4種風味》在廈門的夜市看見有人在熬煮孟婆湯，據了解，這個販售「孟婆湯」的攤販早在今年6月初時，就於河南鄭州掀起風潮，孟婆會一邊煮、一邊把孟婆湯「免費」發送給排隊的民眾。