金正恩的新玩具！北韓新款「巨型」洲際飛彈曝光　雙十可能放煙火

▲北韓被發現有更大型的洲際彈道飛彈與移動發射台。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨75周年雙十黨慶即將於10日盛大舉行，雖然當局今年不斷強調防疫、改善人民經濟生活，除趕工平壤綜合醫院外，還持續進行各地災後重建工作；然而日前美國與南韓軍方情報當局，在北韓平安南道平城市一處汽車工廠附近被發現體積更巨大的新型洲際彈道飛彈（ICBM）與4輛移動發射台（TEL）。

根據韓媒《朝鮮日報》，美韓軍事情報當局推測，近日所發現的新型洲際彈道飛彈，光是一枚飛彈便可以搭載多顆彈頭，其採用液體燃料，可同時攻擊美國華盛頓與紐約。

先前北韓曾於2019年12月在平安北道鐵山郡東倉里發射場進行2次用於新型洲際彈道飛彈的引擎燃燒實驗，北韓最高領導人金正恩也曾於去年底勞動黨中央委員會全員會議時提及新型戰略武器，表示將會在改變北韓在全球戰略地位上發揮作用。

▲北韓最高領導人過去曾提及，已研發更新型的戰略武器。（資料照／達志影像／美聯社）

根據先前美國智庫「北緯38度」（38 north）公開的幾張衛星相片，發現平壤美林飛行場除新建大型軍備保管設施、且有數千兵力與戰車聚集，而咸鏡南道新浦造船廠也有可疑拖船痕跡，疑似正打造新型核動力潛艦，並預計於雙十黨慶前後試射潛射彈道導彈。

南韓政府消息人士表示，「北韓不排除於雙十黨慶閱兵典禮上，公開北極星3型系列的新型洲際彈道飛彈。」

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