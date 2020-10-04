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教廷淡化與美歧見　重申梵中協議無涉政治外交

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▲▼ 教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin） 堅稱，續約只關宗教無涉政治。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩梵蒂岡4日專電

梵美關係近日因梵中續約議題陷入緊張，教廷國務院長帕洛林3日解釋，教廷希望與中國續簽主教任命協議，是出於牧靈福傳考量，「協議內容絕對不涉及任何政治或外交目的」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問教廷時公開反對梵中續約，他並援引前教宗若望保祿二世堅決反共導致蘇聯東歐共產政權瓦解的例子，期許現任教宗方濟各也能「拿出道德勇氣」。

帕洛林（Pietro Parolin）3日出席「宗座外方傳教會」（Pontifical Foreign Missions Institute）在米蘭舉辦的中國主題研討會時表示，近代歷任教宗都在尋求與中國對話，不是從教宗方濟各才開始，從前教宗聖保祿六世、庇護十二世、若望保祿二世、本篤十六世到現在，教廷對中國的對話路線是一脈相承的。

帕洛林表示，梵中主教任命臨時性協議的草案，在前教宗本篤十六世任內即已批准，只是到教宗方濟各任期內才有機會與中國正式簽署。

教廷對梵中協議的看法，用外交術語來說是「審慎樂觀」，雖然客觀環境非常困難，但教廷相信這個協議會慢慢幫助中國天主教徒獲得正常信仰生活，讓中國天主教既符合中國在地化精神，也符合普世教會精神，亦能完全與在羅馬的教宗共融。

被媒體問到梵美關係因中國問題陷入緊張，帕洛林坦言，面對國際政治議題，各國立場有時很難完全一致，但他不認為教廷與美國之間有衝突，只是站在不同的立場看問題。

帕洛林說，蓬佩奧訪問教廷時，非常強調中國迫害人權與缺乏宗教自由的問題，「是的，教廷當然也有關切到這些方面」，但教宗認為很多事情不能操之過急，教廷處理問題的方式是對話。

帕洛林表示，教廷簽署梵中協議有兩個理由，第一是教會盼為人類社會整體發展做出貢獻，第二是為了鞏固國際和平，「協議放眼的是未來不是當下」，是為教會在中國未來的發展鋪路，不是侷限在昨日或今日的爭端裡。

帕洛林表示，他對美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感到很遺憾，他祝福川普早日康復。

「宗座外方傳教會」成立於1850年，主要目的是鼓勵傳教士到外國傳福音，3日的研討會是為了紀念這個教會到中國傳教150週年，主題為「另一個中國：危機與轉機的時代」， 帕洛林在會中以「教宗方濟各的梵中對話」為題發表長篇演說。

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