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川普推特2連發盛讚醫護：在他們的照顧下　我感覺很好

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▲▼川普確診新冠肺炎，各界預測美國之後的最高權力移動。（圖／路透社）

▲川普再發推特。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，一度傳出呼吸困難等病況加劇跡象，不過這段時間裡他的推特帳號持續更新，美東時間3日更連發2則推特，表示在沃爾特．里德國家軍事醫學中心得到醫護良好照顧，更形容美國疫情在過去半年取得「巨大」進展，在他們的照顧下，身體感覺良好。

「偉大的沃爾特．里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）裡的醫生、護士和所有人，以及其他來自類似傑出機構加入的人，都很棒！！！」川普在推特上用「瘟疫」（Plague）指稱此次疫情，並讚揚在醫護的共同努力下，過去6個月有了「巨大」的進展，「在他們的幫助之下，我感覺很好！」

川普的另一則貼文則要大家團結一起度過。兩則發文到本文截稿當下，相加得到的讚數超過66萬4000個讚。

▲▼白宮御醫康利（Sean Conley）在沃爾特．里德國家軍事醫學中心前，向媒體報告總統川普最新病情。（圖／路透）

▲白宮御醫康利在沃爾特．里德國家軍事醫學中心前，向媒體報告總統川普最新病情。（圖／路透）

宣布確診2019冠狀病毒疾病後，川普的病況引起全球關注，各國元首紛紛致電慰問、致意。就在川普於推特貼出個人談話影片後，白宮內部一名消息人士甚至向「ABC News」透露，他已經出現呼吸困難的情況，一度需要呼吸器幫助呼吸。

白宮醫師康利（Sean Conley）與醫學中心醫師3日上午報告最新病情，指出川普情況恢復良好，沒有發燒、需要呼吸器輔助等重症患者的典型病徵，接下來將會持續治療。

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