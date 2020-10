川普推特2連發盛讚醫護：在他們的照顧下　我感覺很好

▲川普再發推特。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19)後,一度傳出呼吸困難等病況加劇跡象,不過這段時間裡他的推特帳號持續更新,美東時間3日更連發2則推特,表示在沃爾特.里德國家軍事醫學中心得到醫護良好照顧,更形容美國疫情在過去半年取得「巨大」進展,在他們的照顧下,身體感覺良好。

「偉大的沃爾特.里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center)裡的醫生、護士和所有人,以及其他來自類似傑出機構加入的人,都很棒!!!」川普在推特上用「瘟疫」(Plague)指稱此次疫情,並讚揚在醫護的共同努力下,過去6個月有了「巨大」的進展,「在他們的幫助之下,我感覺很好!」

川普的另一則貼文則要大家團結一起度過。兩則發文到本文截稿當下,相加得到的讚數超過66萬4000個讚。

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!