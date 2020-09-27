金門辦樂高積木主題活動　風獅爺與戰地特色積木唯妙唯肖

▲金門辦樂高積木活動。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

金門縣政府與國際知名品牌樂高積木合作的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動，27日下午在金沙鎮陽翟金東電影院揭幕揭幕，國際樂高認證大師黃彥智結合風獅爺文化和戰地特色發揮創意拼組的積木作品亮相，維妙維肖又可愛的樂高風獅爺，以及重現當年電影院場景的人偶、放映機等，一連展出三個月，當金門傳統文化與風靡全球的玩具相遇，可望再衝一波國旅話題。

「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動開幕儀式，由楊縣長主持，董森堡議員、吳有家鎮長、樂高認證大師黃彥智等貴賓出席，本次活動主角、全台唯一樂高認證大師黃彥智與他的積木作品一同亮相，十分難得，共同為長達三個月的樂高主題活動展揭開序幕。

▲金門辦樂高積木活動。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長楊鎮浯致詞時表示，金東電影院今年適逢建立60週年，曾是國軍弟兄放假觀賞電影的好去處，昔日高朋滿座的電影院，隨著國軍大幅撤軍，盛況不復存在，為了讓金東電影院風華再現，重現昔日榮景，黃彥智大師特別製作具有在地特色的積木人偶與風獅爺，縣府觀光處以全新的品牌合作方式，打造不一樣的裝置藝術，歡迎國內民眾趕快訂妥機票，來金門走走看看，年底的金沙陽翟保證有看頭，機不可失，不容錯過！

縣府觀光處表示，樂高積木創意元素風靡全球數十億人口，無論男女老幼都愛不釋手，縣府為全力衝刺疫情後金門觀光發展，與此一國際知名品牌合作，行銷金門獨具的風獅爺文化及戰地特色，話題性十足，全台唯一樂高認證大師黃彥智，以他過人的創意與想像力，打造專屬金門意象的積木，呈現另類風獅爺和人偶景物，讓金東電影院與陽翟大街再添亮點，吸引遊客到訪，駐足拍照再度成為打卡熱點，再創國旅話題。

▲金門辦樂高積木活動。（圖／記者林名揚翻攝）

「金沙陽翟－積不可獅」樂高主題活動，在電影院內部展出的積木作品，有售票員、電影放映師人偶、電影放映機、老兵、金門囝仔人偶、以及電影院整修過程粉刷電影院的油漆工人偶、復古軍郵筒、郵差人偶等。自9月27日展出至12月31日止，也是金東電影院重新粉刷與整修後，首度結合活動開放民眾參觀，展出時間為每日上午08時30分至下午17時00分。

觀光處為讓電影院重新放映，也規劃於平日上午10時與下午15時、假日上午10時、下午14時與16時等時段，播放樂高系列影片，讓樂高人偶陪您一起看電影，帶給您滿滿的懷舊氛圍。

同時，適逢風獅爺文化季活動期間，黃彥智大師也以沙美后水頭風獅爺為對象，打造1比1等比例的擬真積木風獅爺，以及從未見過的客製化積木風獅爺，維妙維肖的面貌與外觀，格外吸睛，精湛的積木堆疊技術，讓民眾讚嘆不已。

此外，昨天造訪金東電影院的民眾也獲贈限量版明信片一張，可親手書寫祝福話語，投遞復古軍郵筒，讓遠方親朋好友收到來自國境之西的祝福。

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