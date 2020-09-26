金門國中生控被老師掐脖、打耳光　家長帶驗傷單出面喊告



▲金門某國中老師遭學生指控掐脖子打耳光，身上還留有傷痕。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門有一名家長指控自己小孩因上課不認真嬉鬧，遭老師掐脖子甚至是打耳光，可以看到孩子脖子上還留有痕跡，家長也氣得帶孩子去驗傷並且提告該名老師，目前校方也已經介入調查。

▲家長帶孩子驗傷準備提告。（圖／記者林名揚攝）

金門某國中老師遭陳姓學生家指控，小孩因上課不認真嬉鬧，老師把他壓在地板甚至掐脖子打耳光，陳姓學生的家長陪同孩子拿著驗傷單到學校，上頭寫上「左側頸部挫傷；雙側臉部鈍傷」，陳姓同學脖子上還留有一道痕跡，他還原情況：「當時是跟一位女同學玩，打到對方的頭，老師走過來問發生什麼事，旁邊一名女同學說他打人頭，接著老師就掐脖子問我事情，之後太痛就躺在地板，有叫他不要捏，到後面又一直打我臉。」





▲金門某國中老師遭學生指控掐脖子打耳光，身上還留有傷痕。（圖／記者林名揚攝）

陳姓學生家長表示，老師當時掐著孩子的脖子，左手掐手臂將他壓在牆邊，又把他壓在地板拍他的臉，當時孩子有回老師沒禮貌的話，老師聽到就用力從他臉巴下去，怒控：「怎麼可以這樣對一個小孩，萬一掐怎麼了臉打怎麼了聽力受損誰負責」，已經帶孩子去驗傷並且會提告。

▲該校學務主任出面說明 。（圖／記者林名揚攝）

該校學務主任表示，目前先找老師來了解經過，並針對當事學生所遇到狀況去了解，另外也找在場的同學所看到事實來做釐清。不過也有不少家長表示，這名老師不是這種人，一定是學生先挑釁，或是認為老師風評很好，和同學關係也很好。但最後還是由學校依相關程序調查，才能讓真相大白。

時間對我們來說完全沒用！

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