金門縣政府辦「老兵召集令」　召集133店家踴躍參與給優惠

▲金門縣政府舉辦「2020金門老兵召集令」活動。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、黃子倩／金門報導

金門縣政府舉辦「2020金門老兵召集令」活動從9月30日到10月15日舉辦，召募店家一起歡迎老兵回娘家、迴響十分熱烈，不少店家一聽到是要提供給老兵的優惠，馬上想加入，最後募集到133家，很多店家更是老兵耳熟能詳的老字號，要原汁原味的迎客，讓老兵重溫與金門鄉親共同夾雜酸甜苦辣的日子。

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▲金門縣政府舉辦「2020金門老兵召集令」活動。（圖／記者林名揚翻攝）

24日楊鎮浯縣長特別變裝成老兵，穿著草綠服到攝影社拍退伍時必拍的紀念照，在店家門口貼「優惠店家」標示、懸掛上活動旗幟，楊鎮浯表示，老兵返金除了回味當年的環境，當年的商家更是回憶軍旅生活酸甜苦辣不可或缺的一部分，因此本次活動特別鼓勵曾經做過阿兵哥生意的店家來共襄盛舉，提供消費優惠或專屬體驗遊程，一起歡迎老兵回來。

其中一家金龍攝影社老闆李國明回憶起老兵拍照情形，他說：「有位阿兵哥79年來拍照，要求在照片上合成女友照，28年後(107年)再回到金門，帶著當年女友、現在的老婆一起回來合照，圓了合拍沙龍照的心願。」也有老兵在退伍30年後回金門，帶著兒子、老婆一起來拍照，相當有紀念性。

▲金門縣政府舉辦「2020金門老兵召集令」活動。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長丁健剛表示，去年超過8000名老兵返金參與活動，讓老兵重溫往日的難忘記憶，創造可觀旅遊商機，而這個活動優惠店家有133家，包括理髮店、攝影社、餐廳小吃、冰果室、民宿飯店、禮品特產、免稅店、休閒娛樂、旅行社、交通租賃業者、五金行等，還有旅行業者也推出的金東、金西、烈嶼三條路線的一日遊程，老兵出示「到金禮」就可享優惠。詳細的消費優惠辦法，可上金門觀光旅遊網查詢。

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