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交通違規渾然不知？　南警違規簡訊提醒一點靈！

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▲台南市警察局交通警察大隊，將於10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人使用，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局交通警察大隊，將於10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人使用，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局交通警察大隊，將於雙十連假10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人本服務，只要直接搜尋台南市警察局「首長交通檢舉信箱」裡的交通違規簡訊通知服務網站，點選登記就可以享受交通違規簡訊通知服務，請民眾善加利用。

維護良好用路環境及安全，遵守交通法規是最好的方法，然人非聖賢，孰能無過，有時身處在一個陌生環境，對於周遭標誌標線號誌的設置不熟悉，駕駛難免都有犯錯違規的時候，當自己意識到違規時還能即時改正，但萬一是碰到神經比較大條的人，不知自己有交通違規，那該怎麼辦呢？。

▲台南市警察局交通警察大隊，將於10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人使用，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局「首長交通檢舉信箱」決定推出「交通違規通知簡訊服務」功能，藉此提醒駕駛人已違規並遭民眾檢舉，應注意本身駕駛行為，以避免收到過多的罰單損失金錢；甚或被吊扣駕照或號牌影響生計。推出此一服務功能，除了大大約束駕駛人經常性違規外；對於不小心的違規駕駛人也提供有效且溫馨的提醒。

警察局交通警察大隊將於雙十連假10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人本服務，只要直接搜尋台南市警察局「首長交通檢舉信箱」裡的交通違規簡訊通知服務網站點選登記就可以享受本服務。

▲台南市警察局交通警察大隊，將於10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人使用，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其實資料填寫很簡單，只需要把接收通報的手機號碼登入，以及姓名等基本資料填寫後，登入常使用的車輛車牌號碼，這邊汽車跟機車都可以登入，如果車主不是本人，但車子是你在開的，只要詢問一下車主本人意見，同意後登入車主的身分證字號也可以完成申辦。

交通警察大隊代理大隊長蘇政敏表示，希望透過本服務提升台南市交通秩序及交通安全，更避免因重複舉發所引發的民怨。

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