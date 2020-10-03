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跨過建橋禁區！平潭公鐵兩用大橋路測　要從北京開到台灣

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▲▼平潭公鐵兩用大橋進行公路測試。（圖／翻攝新華社）

▲平潭公鐵兩用大橋進行公路測試。（圖／翻攝新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸在「十三五」規劃中提出興建「北京到台灣」的京台線公路與鐵路建設，其中，大陸段最末端的「平潭海峽公鐵兩用大橋」於1日正式進行公路測試。此路段除了是第二條進出平潭的通道外，通車後，福州到平潭也將形成一小時通勤圈；更重要的是，這代表北京的「京台線」大陸段的公鐵路線完成一半，鐵路段預計年底通車。

《新華社》報導，平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，起於福州市長樂區松下鎮，終點位在平潭的蘇澳鎮。大橋分上下層設計，上層為時速100公里的六車道高速公路，下層為時速200公里的雙線I級鐵路。

報導提到，這座大橋是中國首座跨海公鐵兩用橋，也是全球最長的跨海公鐵兩用橋大橋，建造地址位在世界三大風暴海域之一，風大、浪高、流急、岩硬，波浪力是長江等內河的10倍以上，全年7級以上大風超過200天，有效作業時間不超過120天。

儘管中國中鐵大橋院黨委書記劉自明用「建橋禁區」形容平潭海峽公鐵兩用大橋途經的自然環境，但顯然，任何「禁區」都抵擋不了北京當局擘劃統一版圖的決心。

▲▼平潭公鐵兩用大橋進行公路測試。（圖／翻攝新華社）

▲平潭公鐵兩用大橋是北京十三五規劃「京台線」大陸段的最末端。（圖／翻攝新華社）

中國中鐵大橋局副總經理張紅心指出，雖然環境惡劣，但建設團隊採用新結構、新材料、新工藝、新裝備，成功解決惡劣複雜海洋環境條件下橋梁建設的難題，「平潭海峽公鐵兩用大橋將成為我國橋梁建造史上一座新的里程碑，對今後同類型橋梁具有重要的借鑒意義。」

他舉例，像是在架樑階段，為了減少海上高空作業時間，項目部採取鋼桁梁整孔全焊接製造，在工廠整體製造總拼，才裝船運輸到橋位處，現場海上浮吊整孔架設，「這種方式第一次在中國使用用，填補斜拉橋大節段鋼桁梁整孔吊裝架設的技術空白。」

報導提到，平潭海峽公鐵大橋是長樂至平潭高速公路和福州至平潭鐵路的控制性工程，也是「十三五」規劃中，北京至台灣高鐵的先期工程。大橋整體將於年底與福平鐵路同步開通，與福州的距離將進一步縮短，實現半小時生活圈和經濟圈，有望進一步帶動海西經濟發展。

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