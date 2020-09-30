福建前副省長張志南被雙開　中紀委：在疫情關頭敷衍應付

▲張志南落馬前還在參加會議，完全看不出徵兆。（圖／翻攝福建人大網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建前副省長張志南近日被雙開，並正接受中共中央紀委的立案調查。根據官方通報，張志南在新冠肺炎疫情大考關頭敷衍應付，並不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益，且生活腐化墮落，搞權色、錢色交易。

中紀委表示，張志南喪失「四個意識」，背離「兩個維護」要求，在新冠肺炎疫情大考關頭貫徹落實黨中央重大決策部署不力，敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義；對抗組織審查，搞迷信活動；不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益。

中紀委指出，張志南家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易；徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

中紀委提到，張志南嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中紀委指出，依據相關規定，決定給予張志南開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、福建省第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

張志南現年60歲，為福建龍巖人，擔任福建副省長長達12年，並於2011年升任福建省委常委，是福建省政府排名第2的領導。