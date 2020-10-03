都更爆糾紛　他掛白布條感謝官員「光臨本戶索賄十萬」

▲福建一名男子掛白布條，指控官員索賄。（圖／翻攝法制傳媒）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸今年十一黃金周迎來「雙節」，不過，福建省莆田市一名市民卻在自家門口掛起白布條慶祝這個特殊節日，上方還寫著「莆田群眾慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，引起大陸媒體關注。《法制傳媒》報導，整起爭議起因是房屋拆遷（即：都更），但遭控索賄的書記目前仍未回應。

《法制傳媒》指出，懸掛白布條的陳志高，當初響應政府政策，決定改建自家房屋，沒想到，還沒動工，該社區的書記陳新文就以當事人兄弟沒有提報審批，無法修建房屋為由，索賄10萬元人民幣後，之後又索討價值數萬元人民幣的茶葉和菸酒。

陳志高提到，索賄的事件發生在2019年11月7日，到了今年4月15日，這名書記又要求他向其他村莊的中學捐款15萬人民幣，否則就要拆除他的房子，之後，書記又獅子大開口，索取50萬元失敗後，竟然就把房子拆得亂七八糟。

於是，陳志高才會選在特別的日子，在自家房屋掛上白布條，寫上「慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」。

報導提到，陳志高事後向紀委監委舉報，也向警方報案，疑似因為進度太慢，才讓他選在特別的日子，在自家房屋掛上白布條，寫上「慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，由於事件在網路上芳笑，有關單位已經介入調查，遭控索賄的書記陳新文則未回應相關指控。