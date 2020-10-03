快訊／川普現正服用瑞德西韋！　白宮醫師曝最新病況

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府當地2日深夜發布最新消息，川普目前正在服用抗病毒藥物瑞德西韋。白宮醫師康利（Sean Conley）表示，「川普現在不需補充任何氧氣，但在諮詢專家後，我們選擇了瑞德西韋療法，目前已服完第一劑，正舒服休息。」

康利透過備忘錄提到，在與霍普金斯大學與沃特爾里德的專家們諮詢後，他建議轉移川普至馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），以便做進一步監測，「但今天（美國2日）晚上，我很高興告訴大家，總統狀況很好。

在白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）在推特公布這份備忘錄之際，川普正處於入院第一晚，並發布推文，「我想我現在很好！謝謝你們大家，LOVE！」

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