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疫情衝擊鵝肉銷量！飼糧添加紫色狼尾草「具抗氧化助血管健康」

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▲▼畜試所發布紫色狼尾草正夯肉鵝保健新配方。（圖／農委會提供）

▲畜試所發布紫色狼尾草正夯肉鵝保健新配方。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會畜產試驗所表示，近年養鵝產業正從禽流感疫情重創中逐漸恢復元氣，伴隨國人對於食安的重視，生產優質及安全的鵝肉對於養鵝產業是重要課題。為達該目標，除強化牧場生物安全措施外，在鵝隻飼糧中添加天然植生素如紫色狼尾草，做為其營養保健添加物，也是另項新思維。紫色狼尾草富含花青素，具有抗氧化作用、有助血管健康等效果。

畜試所表示，彰化種畜繁殖場利用白羅曼鵝進行動物試驗，在飼糧中添加6-9%紫色狼尾草粉，對鵝隻體重及飼料效率無不良影響，而根據以白色華鵝進行的試驗結果得知，隨紫色狼尾草粉添加量的增加，亦觀察到提升鵝隻抗氧化的能力，顯示紫色狼尾草可做為肉鵝保健的添加物。

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▲▼畜試所發布紫色狼尾草正夯肉鵝保健新配方。（圖／農委會提供）

▲▼畜試所指出，隨紫色狼尾草粉添加量的增加，亦觀察到提升鵝隻抗氧化的能力。（圖／農委會提供）

▲▼畜試所發布紫色狼尾草正夯肉鵝保健新配方。（圖／農委會提供）

彰化場表示，飼料中添加適量的紫色狼尾草粉能為肉鵝健康打下基礎，使鵝肉產品更具特色。近來受疫情影響，鵝肉銷售量降低，故以紫色狼尾草粉生產高優質鵝肉，可提高消費者購買意願。未來將繼續評估紫色狼尾草複方產品之粉劑或乳劑做為鵝隻飼料添加物之效果，達到提高鵝隻保健，降低農民飼養生產成本及永續農業生產。

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