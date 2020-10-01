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黑熊誤觸鋼索滿臉血！「黑熊媽媽」緊急救援　農委會：待恢復後野放

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▲▼台灣黑熊「誤觸」套山豬鋼索！前肢遭圈住　激動掙扎滿嘴血。（圖／民眾提供）

▲台灣黑熊「誤觸」套山豬鋼索，激動掙扎滿嘴血。（圖／民眾提供）

記者崔至雲／台北報導

台中市和平山區今（1日）一早傳出一頭台灣黑熊受困果園，因黑熊前肢遭鋼索套牢，激動地不斷掙扎想脫困，嘴部還濺血。農委會主管陳吉仲稍早透過臉書表示，林管處及特生中心獲報後，火速展開救援行動，未來將待黑熊恢復健康後，選擇適當地點擇期野放。

林管處指出，今日上午8時4分接獲通報，位於東卯山果園附近有黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫師團隊共5名趕赴現場救援，林管處麗陽工作站及森警也派員到場了解，並淨空現場避免人員危險、減少刺激黑熊情緒。

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▲▼台灣黑熊「誤觸」套山豬鋼索！前肢遭圈住　激動掙扎滿嘴血。（圖／民眾提供）

▲陳吉仲指出，林管處及特生中心獲報後，火速展開救援行動，未來將待黑熊恢復健康後，選擇適當地點擇期野放。（圖／民眾提供）

陳吉仲則表示，已在第一時間聯繫黑熊專家黃美秀協助，經黃老師建議，協請森林警察派員淨空現場及管制人員出入，呼籲大家不要到現場，避免刺激黑熊情緒。「非常感謝黃老師、特生中心、東勢林管處及保七總隊的同仁緊急出動救援台灣黑熊，我們會隨時向大家報告狀況，並且在照料黑熊恢復健康後，選擇適當地點擇期野放」。

對於此次黑熊受傷事件，陳吉仲表示，「黃老師及多位保育界先進也提出了改進的建議，這些建議我都已經接收到，我很支持建議的方向，我們會盡快來研擬完整的配套措施，讓黑熊可以更安心在台灣的山林裡生活」。

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