本土登革熱群聚確診30例　新北衛生局警告：民眾勿擅闖五寮社區





▲三峽今新增5例本土登革熱，與五寮筍園風險區域有關。（圖／衛生局提供）

記者羅婉庭／台北報導

本土登革熱目前共計30例確診，有26例在新北市三峽區，市府衛生局2日成立前進指揮所，整合各局處防疫資源，全力遏止疫情擴散。新北市衛生局表示。五寮社區高風險筍園持續進行管制，提醒民眾勿擅闖入以免受罰。

三峽區2日新增5例本土登革熱病例，為4男1女，年齡介於41至74歲間，5案於潛伏期間曾有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關。

自從五寮里出現本土登革熱，新北市衛生局為防範疫情擴散，找出隱性感染者，自9月17日起主動對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，檢出26例確診個案，目前健康監測累計1,936人，無症狀，匡列接觸者552人，已採檢536人，尚約88人檢驗中，餘423人檢驗陰性，本起群聚共計30人(含桃園市龜山區4例)。

衛生局長陳潤秋表示，新北市政府團隊總動員防治登革熱無假期，已於今日成立前進指揮所，整合各局處防疫資源，全力遏止疫情擴散，控制於該區域。

陳潤秋提醒，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，居住於五寮社區週邊區域或是曾有五寮社區筍園活動史的民眾，如出現疑似登革熱任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與三峽區衛生所聯繫進行採檢。





▲三峽新增5例本土登革熱 與五寮筍園風險區域有關。（圖／衛生局提供）