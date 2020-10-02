川普夫婦確診陸網嗨爆！直衝微博熱搜第一　　72萬人狂讚：普天同慶

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，1日雙雙確診新冠肺炎，即刻起開始進行隔離，消息傳出後直登微博熱搜第一，大陸網友一片歡聲喜氣，「給我們的國慶日填了一抹色彩！」、「 普天同慶 可喜可賀」、「可能這就是 國慶獻禮 吧」。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普1日透過推特證實，他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，即刻起開始進行隔離，直呼「我們會一起度過難關的。」

▲川普確診話題閱讀量達1.4億。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後震撼各界，中國大陸民眾也非常關注，「特朗普確診新冠」的話題瞬間衝上微博熱搜，截至下午2時，「閱讀量」達1.4億，討論達9.9萬，其中一條新聞更是吸引超過72萬人按讚。

▲川普確診空降微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

對於川普確診的消息，微博網友紛紛興奮表示，「新冠終於找到了最懂它的人」、「國慶獻禮 牛逼了」、「川寶快喝消毒水」、「普通感冒，隔離幹嘛？所有事情，到自己身上就很誠實了」、「雖然幸災樂禍不好，但我還是想說求仁得仁」、「原來是為了等國慶，不愧是你，川建國」。

還有人寫下打油詩，「二胡拉嗩呐響， 恭喜川普中大獎， 橋歸橋路歸路， 白宮大院扯白布， 塵歸塵土歸土， 明天就埋特朗普」。

不過也有不少人為接下來的美國選舉捏把冷汗，「剛辯論完，估計拜登也危險」、「競選策略真棒」、「我突然有個陰謀論 會不會特是假得新冠 然後沒幾天就好了 然後就又出來健康得激情得辯論拉票 告訴世界說 你看 新冠沒什麼 我得了一下就好了 是可以治的 不要戴口罩 說他之前的抗疫決策沒有錯 然後獲得支持」。

▼ 川普確診大陸網友反應。（圖／翻攝自微博）