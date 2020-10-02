中共不是祖國？蔡正元歷史分析　「中國確定是多數台灣人的祖國」

▲國民黨前副秘書長蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

藝人歐陽娜娜受邀出演大陸雙十一國慶節目，與其他港陸歌手一起演唱愛國歌曲《我的祖國》遭到網友批評。對此，國民黨前副秘書長蔡正元表示，「祖國」的定義就是「祖先埋骨的國度」，並分析中國確定是絕大多數「台灣居民的祖國」。

蔡正元2日在臉書發文表示，歐陽娜娜的祖父的祖父，以及更早的祖父，肯定是埋骨在中國，當時統治中國的政權，採用的國號也肯定不叫中國，但中國卻是一個國土及國度的通稱，因為在中國大地上很多人稱皇稱帝，建立很多國家組織，其國號都不叫中國，但都自稱在統治中國。

蔡正元指出，不管什麼國號在統治中國，卻沒有一個國號的歷史比中國作為國土和國度的稱呼更久；而中華民國1912年才創立，時間只有108年，肯定不符合「祖國」的定義，所以中華民國不是歐陽娜娜的祖國，也不是大多數國民的「祖國」，中華人民共和國1949年才成立時間也只有71年，更不符合「祖國」的定義。

因此，蔡正元認為，「中華人民共和國」不會是歐陽娜娜的祖國，也不是大多數人民的「祖國」，而中國確定是絕大多數台灣居民的祖國。《我的祖國》這首歌，講的「祖國」就是「中國」不是中華民國，也不是中華人民共和國，因為這兩個國家組織的歷史還不夠悠久，「歐陽娜娜唱這首歌，有什麼不對？」

蔡正元直指民進黨立委王定宇這種「外省子弟」，祖先輩來到台灣這麼短的時間，就裝起「歷史悠久的台灣人」，對那些真正歷史悠久的原住民說三道四起來，說句不客氣的話，根本就是「乞丐趕廟公」。

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