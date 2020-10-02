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中秋夜民眾狂放煙火！疑落焰引燃...安平舢舨慘變「王船」狂燒　

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▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區觀夕平台內港碼頭，2日凌晨傳出「火燒船」事件，海巡11岸巡隊發現，通報台南市消防局出動大批消防人車前搶救，消防人員發現起火的是1艘舢舨船，經接駁水帶射水搶救，火勢雖在10分鐘撲滅，但為防復燃，消防人員殘火處理到凌晨4時才完成收隊，幸無人員傷亡，初步調查起火原因疑似煙火引燃。

▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月2日凌晨2時多，海巡第11岸巡隊安平漁港安檢所安檢人員，執行港區巡查時，發現遊艇碼頭停泊區，冒出濃煙及火苗，且火勢有擴散之跡象，安檢所人員隨即通報台南市消防局。

台南市消防局勤務中心於2日凌晨2時23分許據報，安平區觀夕平台內港碼頭發生「火燒船」事件，出動安平消防分隊4車8人前搶救，安平車組在8分鐘內迅速馳抵現場，消防人員發現起火的是1艘舢舨船，經接駁水帶射水搶救，火勢在凌晨2時40分許撲滅，但為防復燃，防人員殘火處理到凌晨4時8分才完成收隊，幸無人員傷亡。

▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查該船係停靠碼頭舢舨船，初步原因疑似煙火引燃起火，目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市安平觀夕平台、四草大橋、南區黃金海岸周邊海域地區，每年中秋節都是民眾施放煙火的熱門去處，為了避免煙火落焰造成火警，台南市與警局、消防局、海巡署與漁港所等單位成立聯合稽查小組，加查危險煙火的稽查。
今年為防止民眾施放煙火，落焰降到國慶煙火佈彈區，農業局提前公告漁港法第18條，禁止在安平漁港碼頭區施放爆竹煙火，違規可處3萬至15萬罰鍰。

▲安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟今年中秋節連假有4天，民眾四處施放煙火，造成大小野草火警不斷，消防人員疲於奔命，從1日晚上至2日清晨，消防局等稽查人員，持續在安平等熱門區域巡查勸導，仍難以遏阻民眾四處施放煙火，如今傳出安平區觀夕平台內港碼頭1艘舢舨船，疑似煙火落焰引燃，造成船主重大損失，值得正視深思。

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