嚴德發：共軍擾台飛行架次、時數比去年增加20%

▲國防部長嚴德發慰勉空軍部隊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部長嚴德發在中秋節前夕，赴空軍清泉崗慰勉空軍第二及第三聯隊官兵時表示，面對共軍各項挑釁和侵擾台灣的軍事行動，空軍為守護國家安全與主權，與去年同期相比，約增加20%的飛行架次與時數。

嚴德發表示，年初以來，共軍各項挑釁、侵擾的軍事行動破壞區域和平穩定，儼然成為麻煩製造者；空軍守護空防安全，確保國家自由、民主、主權及人民生命財產安全，與去年同期相比，約增加20%的飛行架次與時數。

嚴德發說，軍人的職責就是保家衛國、守護家園，國土主權、寸土不讓，民主自由堅守不退，因應當前區域情勢，國軍不挑釁、不升高衝突，不引發事端，但也不怯弱、不怯敵。

對於當前國軍因應共軍的表現，嚴德發滿意地表示，目前依照經常戰備時期突發狀況處置作為，均能適切處置得宜，大讚空軍的表現非常優異。

▼國防部長嚴德發慰勉空軍部隊。（圖／軍聞社）



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