中秋東北角九份車潮熱區　警彈性雙A級交管：炸鍋僅公車能上山

▲中秋連假東北角九份遊客湧現，瑞芳警彈性雙A級交通管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

受東北季風影響，北部地區已連續多日大雨及氣溫下降，早晚溫差讓民眾提前感受到夏天已逐漸離去。東北角九份地區由於鄰近市區，戶外景點如劍龍稜、茶壺山等，吸引國內外大量旅客攜家帶眷到訪。新北市瑞芳警分局特別規劃，中秋連續假期加強交通疏導計畫。

瑞芳警分局表示，過去幾次連續假期，透過車流量分流管制、停車場大小型車輛調配，以及協調大眾運輸運量，讓以往車滿為患的情形不再復見。在本次連續假期，並加入市區道路強化違規停車取締及排除，務使來本地遊玩的旅客及在地居民都能享更好的交通品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲視線場車流量機動調整管制範圍及時間。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施如下：遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

瑞芳警分局指出，當九份地區等大型停車場停車量達8成時，警方開始實施A級交通流量疏導管制，將上山車輛引導至山腰上九號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

瑞芳警分局說，若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量紓緩為止。在這段期間，請遊客至周邊景點如象鼻岩、深澳漁港或南雅奇岩遊玩，避免人潮壅擠。

金瓜石、九份地區停車場規劃：

（一）汽車停車場：可停放小汽車計約930輛。

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛；2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛；3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛；4、9號停車場：可停放小汽車約200輛；5、水湳洞停車場：可停放小汽車約400輛；6、台陽停車場：可停放小汽車約210輛。

（二）大型車停車場：可停放大型車計約380輛。

1、九號停車場：可停放大型車約100輛 ；2、新九號停車場：可停放大型車約80輛；3、水湳洞停車場：可停放大型車約200輛。

瑞芳警提醒民眾，請遊客出門前可收聽警廣，瞭解最新路況。由於東北角地區部分加油站僅營業至傍晚，或距離甚遠，請民眾務必確保車輛油料狀況，避免拋錨路中，妨礙交通也壞了遊興。

► 美麗最大的祕密