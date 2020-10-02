　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園管理處首任處長何明光還未到任，祝賀花籃已送達。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園管理處首任處長何明光還未到任，祝賀花籃已送達。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會於1日起改制為管理處，最受地方注目的桃園管理處新任處長何明光，已於1日於水利署接受新職布達。據了解，由於1日正好是中秋連假第一天，「桃園農田水利會」於9月30日即收到各界祝賀何明光上任新職的大盆蘭花，而該會新名稱的揭牌將在連假過後的上班日，由新任何處長親自主持。

▲桃園管理處首任處長何明光還未到任，祝賀花籃已送達。（圖／記者楊淑媛攝）

原名「臺灣桃園農田水利會」的水利會，由政府改制並接管後，去掉「臺灣」並更名為「行政院農業委員會農田水利署桃園管理處」，長達18個字的單位名稱，被外界指稱「落落長、好難記！」而且層級已降為管理處。對於中秋連假後即到任的桃園管理處首任處長何明光，因非該處內部同仁調升，其學經歷、行事作風，連日來引發水利人好奇並議論。

據了解，儘管桃園管理處和市政府相互緊鄰，但原任職市府副秘書長及客家局長的何明光，為「名正言順」接任桃園管理處處長要職，得先由桃園市政府調任農委會參事，於9月21日到任農委會參事後，再由農委會派任桃園管理處處長。

何明光是中央大學哲學系碩士，在今年5月中旬才陞任副秘書長兼任客家局局長，曾任地政事務所主任、地政局專門委員、平鎮區長等職務，具有地政方面的專業，因能力佳，深受桃園市長鄭文燦重用。

・親朋好友聚餐最適合

ET快訊
慣用手機訂鬧鐘恐失眠！　醫揭現代人睡前「3大壞習慣」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

第三屆桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽者每人加碼送足球鞋

台中西區茄苳王公1029歲聖誕　百名乾兒子回家祝壽

中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

南警91大執法滿月　交通取締16000件民眾很有感！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

第三屆桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽者每人加碼送足球鞋

台中西區茄苳王公1029歲聖誕　百名乾兒子回家祝壽

中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

南警91大執法滿月　交通取締16000件民眾很有感！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

對中國持續施壓！川普避「北京紅線」　學者斷言：台美不可能建交

解放軍戰機壽命僅4000小時！　李正皓：美國聯合盟友「消耗中國」

台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

美國大選首場辯論後　賭盤看好拜登「迎面瞬間擴大」

到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆！連假首日塞3200人　遊客氣到報警

永遠不嫌晚！74歲健美阿嬤4年減30公斤　穿上比基尼展現自信

「謝謝詐騙集團陪聊天」…阿公一個高端操作　網笑噴：小姐被玩弄

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

地方熱門新聞

中壢連19年「萬人封街烤肉」　空拍超震撼

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽

台中西區茄苳王公1029歲聖誕

台電音樂趴玖壹壹揪你月夜越美麗

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

光織影舞　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

蹲水溝解放　新豐排便哥：是名產

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

南警大執法滿月取締16000件！

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀空拍

更多熱門

相關新聞

改制前合照　桃園水利會會務委員感慨

改制前合照　桃園水利會會務委員感慨

走入歷史了？全國各農田水利會於10月1日改制，桃園農田水利會30日在「末代」會長和會務委員任內最後一天，於會務委員開會的議事堂舉行合照、致贈紀念品、紀念專輯等溫馨活動，拍大合照留念時，有會務委員感慨政府改制水利會，讓他們形同被逼退，此時此刻拍「畢業照」，真不知是「要哭還是要笑」！

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

全台最美水利大樓落成「完工即歸公」

全台最美水利大樓落成「完工即歸公」

怎麼剛好都是末代？　張金蓮服務一生

怎麼剛好都是末代？　張金蓮服務一生

水利會改制　議員關切會有土地利用

水利會改制　議員關切會有土地利用

關鍵字：

桃園管理處首任處長何明光桃園農田水利會

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

慣用手機訂鬧鐘恐失眠！醫曝現代人「3大壞習慣」

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

SM練習生罵「EXO、BTS醜」被起底

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

陳意涵剪短成耳下3公分！

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

賴冠霖登央視國慶晚會《龍的傳人》！微博粉絲狂讚

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面