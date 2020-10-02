▲桃園管理處首任處長何明光還未到任，祝賀花籃已送達。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

全國17個農田水利會於1日起改制為管理處，最受地方注目的桃園管理處新任處長何明光，已於1日於水利署接受新職布達。據了解，由於1日正好是中秋連假第一天，「桃園農田水利會」於9月30日即收到各界祝賀何明光上任新職的大盆蘭花，而該會新名稱的揭牌將在連假過後的上班日，由新任何處長親自主持。

原名「臺灣桃園農田水利會」的水利會，由政府改制並接管後，去掉「臺灣」並更名為「行政院農業委員會農田水利署桃園管理處」，長達18個字的單位名稱，被外界指稱「落落長、好難記！」而且層級已降為管理處。對於中秋連假後即到任的桃園管理處首任處長何明光，因非該處內部同仁調升，其學經歷、行事作風，連日來引發水利人好奇並議論。

據了解，儘管桃園管理處和市政府相互緊鄰，但原任職市府副秘書長及客家局長的何明光，為「名正言順」接任桃園管理處處長要職，得先由桃園市政府調任農委會參事，於9月21日到任農委會參事後，再由農委會派任桃園管理處處長。

何明光是中央大學哲學系碩士，在今年5月中旬才陞任副秘書長兼任客家局局長，曾任地政事務所主任、地政局專門委員、平鎮區長等職務，具有地政方面的專業，因能力佳，深受桃園市長鄭文燦重用。

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