中秋節推廣麻豆柚子　男拍KUSO片「噴整臉」：這水有夠多

記者邱中岳／台北報導

中秋節將至，網路上流傳一段影片，有民眾KUSO「麻豆出產的柚子，水有夠多」，還拿菜刀將柚子偷剖開，馬上流出一堆水，甚至還被水噴得滿臉都是，最後發現疑似男子將水管接入柚子拍的「搞笑影片」。

中秋節是人團圓的日子，除了吃月餅之外，還有當季盛產的水果柚子，有網友也拍了KUSO影片「推廣」麻豆柚子，影片一開始男子拿著一把菜刀切開柚子的頭。

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▲男子疑在柚子上接水管噴滿臉，號稱「麻豆柚子水多」，網笑稱「另類行銷」。（圖／民眾提供）

邊切還邊展示說「咱這麻豆出產的柚子吼，這水有夠多你看」，男子一剖開柚子馬上留出水柱，一旁還有人附喝「你看看，水這麼多」，最後水柱便湧泉，噴得男子滿臉都是，

男子還開玩笑的用嘴去吸噴出的水柱，搞得滿臉全部都是水，但其中可以發現，男子左手拿柚子，左手動作疑似再調整水量，懷疑該搞笑影片是將柚子插上水管拍攝，一旁拍攝的男子也狂笑不止。

▲男子拍下搞笑影片宣稱麻豆柚子水很多，偷調水量噴了整臉都是。（圖／民眾提供）

眼尖的網友也發現，男子疑似將水管接到柚子內，假裝柚子噴出大量的水，最後以右手調整出水量，讓原本湧出的水變強，而網友也笑稱「算是特別的另類中秋節柚子行銷手法」。

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