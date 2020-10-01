中秋連假首日　尖石拉庫山2組登山客迷失方向

▲中秋連假，2組登山客相繼於拉庫山迷失方向，消防員疲於奔命。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局於中秋連假首日下午2點多分別接獲2起登山迷途報案，一組為3名女性友人，另一組為2名為網友，2組登山客皆於拉庫山的稜線上迷失方向，一同相遇後以簡訊報案，所幸在消防員全力搜尋之下都順利獲救。

10月1日下午2時許，消防局接獲民眾以簡訊報案，2組分別為3人、2人的登山客，前往尖石鄉北得拉曼山域登山時，因偏離步道迷失方向，逕自走向非主要步道之稜線，需救災人員搜索協尋。

尖石分隊接獲派遣後，立即調派2車5人前往協助搜尋，於下午4點多接觸5位迷途登山客，檢查其生命徵象，均正常無受傷後，於5點多順利將5人帶回登山口，圓滿完成任務。

▲▼消防人員找到迷路的5人，將其帶回登山口順利完成任務。

新竹縣消防局提醒，竹縣山區午後易下雨，造成路面濕滑，故登山行走時應更為小心注意，故本局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、登山杖、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、千萬不要任意下切溪谷。3、登山要結伴而行千萬不要落單。4、手機無訊號可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

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