出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

▲屏東縣枋寮警方漏夜上山找到陳姓男子等人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕車載家人到屏東旅遊，遇到台1線車輛很多，開啟車內Google導航系統冀望行駛車流少的替代道路，不料，卻被導入獅子鄉南世村山區迷路，汽油耗盡，利用手機向友人求助，枋寮警方獲報入山尋找1個多小時，近凌晨終於找到陳等人，分批載下山，讓他們感激不已。

日前枋寮警分局內獅派出所警員郭良雄、黃俊強於執勤時接獲趙姓民眾到所報稱，指陳姓友人於當日下午時段駕車行駛台1線北上，因車流較為壅塞，而選擇替代道路行駛，並開啟車內Google導航，卻誤入獅子鄉南世段山區道路。

由於山路崎嶇、天色漸暗導致迷途，心裡著急，友人打手機向他求助，告知他在獅子鄉南世段山區迷途，且車輛用油耗盡；警方獲報，立即調度該所山區尋人高手，救人經驗豐富的山地義警施姓副分隊長得知訊息，即刻隨同入山搜尋救援。

經入深山搜尋1個多小時，終於在深夜23時40分許，在獅子鄉南世段後山崎嶇路段，發現迷途陳姓男子等7人，所幸人員無傷，隨即分乘車輛，順利安全護送帶回山下，讓他們非常感激。

分局長黃國源肯定郭、黃2員同山地義警施姓副分隊長鍥而不捨於山區找到陳姓男子7人，為民熱心服務精神，深獲民眾肯定，足為同仁表率。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活