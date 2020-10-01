台中28人「高齡登山團」6失聯！　嬤黑夜山中嚇怨：領隊「做伊走」

▲高齡長者登山團6人獲救怨：帶頭領隊「做伊走」。（圖／翻攝東森新聞）

記者董美琪／綜合報導

一支來自台中豐原28人登山隊9月30日差點發生事故，一行多是6、70歲的長者，從嘉義前往南投信義鄉鹿林山登山，28人當中有12人中途退出，剩下14人中有6人突然失聯，嚇得隊友急報案。消防隊獲報晚間10點尋獲，不過老人家狂抱怨，原本帶頭的那個領隊竟然自己走在前頭，讓他們6名老人家下山找不到路。幸經搜救人員8小時搜救，6名失聯山友今（1日）凌晨2時55分許已順利下山。

一行來自台中市豐原區28名山友，9月30日跟著一日行程，上午11時從嘉義縣石山引水道出發，前往信義鄉鹿林山登山，其中14人因體力不佳，先行折返，其餘14人繼續前進，但因體能狀況因素，行經過程呈現一前一後，其中一隊8人順利於18時許自塔塔加登山口下山，另一隊6人（2男4女）則失聯、無法聯繫上。

▲南投縣信義鄉鹿林山山域事故。（圖／記者李忠憲翻攝）



南投縣消防隊17時54分接獲通報，得知6名山友失聯，年齡均介於60-70歲間，急需救援，遂由玉山分隊出動消防2名、義消10名及玉管處1名，組成搜救小組，並攜帶相關救援裝備及夜間照明，於19時40分依描述位置前往救援。

搜救人員經過一番搜索後，順利於22時21分接觸到6名待救者，而年長者因體力不佳、不良於行，為顧及安全緩慢下撤，全員最後於今（1日）0時55分抵達塔塔加登山口，2時55分許安全返回分隊。

▲南投縣信義鄉鹿林山山域事故。（圖／記者李忠憲翻攝）



老人家當場抱怨，原本帶頭的那一名領隊自己走在前頭，讓他們6名老人家下山找不到路，一行人驚魂未定地說，本來他們有人帶隊上山，但後來帶路的那個人卻「做伊走」，嚇得他們不知道怎麼辦，「下次不敢來了」，也相當感謝消防人員動作快，否則這種夜色在這個時間點「本來很擔心到明天怎麼辦」。

南投消防第一大隊長林正宜表示，他們有些人體力透支，有些人比較驚慌。搜救人員表示，領隊應該是先領著前頭山友下山，才會和後面山友失聯，幸好之後訊號穩定，利用定位順利救到人。

▲南投縣信義鄉鹿林山山域事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

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