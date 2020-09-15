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苗栗男「搭錯車」！山區迷途4小時...警靠翻譯軟體解危

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▲警方下載翻譯軟體後，得知魏姓移工因坐錯車而迷路，經確認身分後將他安全帶回工廠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方下載翻譯軟體後，得知魏姓移工因坐錯車而迷路，經確認身分後將他安全帶回工廠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名剛到台灣不久的越南籍魏姓男移工，13日上午從苑裡搭火車要到竹南找朋友，回程要搭海線卻搭到山線火車，就在三義站下車後，想要一路用走的回苑裡，因不熟路況，又不會中文，反而越走越遠，走入荒郊野嶺；所幸碰到巡邏員警使用翻譯軟體溝通，才順利將迷途的移工帶回工廠。

警方表示，14日凌晨1時許接獲民眾通報，有名外籍移工獨自走在苗130線道路12K處，經火速趕至現場搜查發現這名男移工，但他不諳中文，對警方所詢問問題均無法清楚回答，且見移工神情相當疲累，便先遞礦泉水給他補充水分，但經過多次交談溝通，還是詞不達意，正苦思無解之際，處理員警靈機一動，下載翻譯軟體，透過簡單的對話知道移工迷路不知如何回到公司。

▲警方將魏姓移工送回工廠後，頻頻回頭向警方道謝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方將魏姓移工送回工廠後，他還頻頻回頭向警方道謝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方請他撥打電話給能說中文的同事，才知道原來該名魏姓越南移工，來台工作不到1年，13日上午搭火車去竹南鎮找朋友，返程時搭火車欲回苑裡鎮工廠，搞不清楚山海線列車的差異，搭到山線火車，於三義火車站下車，下車後又語言不通無法開口向人詢問，索性嘗試看道路指示標誌往「苑裡」方向欲步行回工廠，就這樣渾渾噩噩走了快4個小時，最後竟不知不覺地走到荒山遍野山區中，想找人求救卻找不到人。

魏姓移工透過朋友表示，當時在山上心裡忐忑不安很害怕也感到無助，十分感謝警方適時幫忙才結束4個小時、約10公里距離的山區迷魂記，當警方順利將魏姓移工安全載回工廠，準備離開時，魏姓移工頻頻用不流利的國語發音對警方說謝謝！並雙腳併攏立正行舉手禮感謝警方的協助。

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