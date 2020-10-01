第三屆桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽者每人加碼送足球鞋

▲第三屆桃捷盃足球賽於青埔足球場擴大舉辦。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假第一天，桃園捷運公司1日起一連4天、於青埔足球場舉辦第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽，今年並擴大舉辦，廣邀機捷沿線國、中小學74隊近千名設籍桃北北的中小學生參加。冠軍隊伍可獲獎盃、獎牌及8000元運動用品店禮券，更加碼頒發參賽球員每人一雙足球鞋，全力爭取最高榮譽。

▲桃捷董事長劉坤億表示，桃捷盃五人制足球錦標賽享有好口碑。（圖／桃捷提供）



桃捷公司也同步舉行桃捷親子日，結合親子花式足球課程、表演教學、趣味足球競賽，讓現場大小朋友們共同體驗挑戰玩得不亦樂乎。桃捷公司希望透過親子共同參與的方式，鼓勵家長們在台灣疫情趨緩期間，帶著孩子走出戶外，鍛鍊強健體魄。

▲第三屆桃捷盃足球賽於青埔足球場擴大舉辦。（圖／桃捷提供）



桃捷董事長劉坤億表示，桃捷盃五人制足球錦標賽過去兩年已經在大桃園國中、小學足球比賽奠定了非常好的口碑，今年受新冠肺炎疫情影響，原本在夏天舉辦的比賽，經桃捷公司審慎評估在疫情趨緩後，擴大服務了機場捷運沿線包括雙北地區的國中、小學童們，希望藉由熱情、活力、健康的足球活動來運動強身，在疫情過後桃捷公司會持續和民眾一起繼續衝、繼續打拚。

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