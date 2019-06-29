桃捷盃足球賽千人57隊火熱開踢　增設金靴、金手套獎

▲桃捷盃足球賽千人57隊，火熱開踢。（圖／廖帝權提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第二屆桃捷盃足球賽29日於青埔足球場開幕，共有57隊國、中小朋友近千人報名奪冠，分為4組火熱開踢！桃捷董事長劉坤億指出，比賽獲勝隊伍桃捷公司將頒發獎牌、獎盃以及最高5,000元禮券等獎項，今年更增設金靴獎及金手套獎，讓足球小將們爭取個人榮耀。

▲精彩的足球表演，吸引小小孩專注的看著，小手拍到不行。▼副市長李憲明玩足球踢倒排列的保齡球闖關遊戲，表現亮眼。（圖／記者楊淑媛攝）

而為了鼓勵桃捷公司年輕員工和家人互動，桃捷公司也在桃捷盃足球賽中，同步舉辦親職日活動，開幕後的精彩足球表演，吸引桃捷員工家中的小小孩專注的看著，小手拍到不行；桃捷董事長劉坤億、體育局長莊佳佳、足球委員會主委陳美梅陪同副市長李憲明一起玩足球踢倒排列的保齡球闖關遊戲，跆拳金牌國手的莊佳佳局長，竟落敗給副市長李憲明！

▲▼桃捷盃足球賽千人57隊，火熱開踢。（圖／記者楊淑媛攝）



副市長李憲明表示，桃園捷運公司營運表現亮眼，通車初期日平均運量57,000人，目前成長至74,000人，感謝桃園捷運團隊的努力。為了回饋社會，投入公益推廣足球。桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司今年辦理第二屆桃捷盃足球賽，去年參賽39隊，今年擴大舉辦共有57隊報名，比賽相當激烈。

▲桃捷盃足球賽千人57隊，火熱開踢。（圖／廖帝權提供）

而今天同步舉辦桃捷公司親職日，讓平日辛苦堅守工作崗位的同仁們，帶小朋友放電、增進親子關係。桃捷公司拋磚引玉，日前特地至復興區贈球，挹注偏鄉學童運動資源，並祝福所有隊伍直達美好、直達冠軍！