勇警植物人殉職警旗覆棺！父顧23年淚見斷氣　署長：4億強化裝備

▲警員呂進全遭槍擊成植物人，父母悉心照料23年仍殉職，1日舉辦告別式警旗覆棺。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／嘉義報導

1997年1月凌晨，新北市板橋後埔所25歲警員呂進全與同事雙載執勤，遭歹徒開車衝撞，呂警傷重起身準備拔槍，慘遭歹徒持槍朝頭部轟了一槍，歷經多次手術搶回一命，卻從此成了植物人，呂父不離不棄照顧23年，但18日兒子器官衰竭病況惡化離世。

台北縣(現為新北市)板橋分局警員呂進全，在23年前頭部中槍後送醫搶救，但是手術後取出子彈卻變成植物人，當時父親直接表明，「當然要救，我現在五十歲，至少可以照顧他二十年！」沒想到這一照顧就是23年8個月，8637個日子。

▲警員呂進全遭奪槍轟腦成植物人最後仍殉職，1日舉辦告別式，警政署長陳家欽。（圖／記者邱中岳翻攝）

案發當時，呂進全與同仁共乘機車執勤，卻被嫌犯開車衝撞，持槍朝呂頭部狂轟一槍，醫生當時判定如果呂救回來，恐怕也會成為植物人，但呂父堅持要搶救，並在兒子病榻前悉心照料，直到18日器官衰竭離世。

呂進全父親也隨身攜帶呂的服務證，原本打算等兒子一醒就要馬上拿給兒子看，但卻再也盼不到這個機會，警政署長陳家欽也南下探視呂進全，並在得知呂離世後趕往靈堂祭拜，並感佩呂進全的父母，在這23年來對呂悉心照料。

呂家在1日於嘉義替呂進全舉辦告別式，時任後埔所所長的藍文仲也到場致意，警政署長也到場祭拜致意。呂的棺木獲覆蓋警旗，陳家欽並感謝呂進全在警察生涯全然的付出及奉獻。

呂的姊姊、師鐸獎得主台南市西門實驗小學校長呂翠鈴表示，不後悔支持弟弟當警察，但盼警察裝備獲加強，避免再有悲劇。警政署長陳家欽表示，警察執勤的安全無可取代，已獲付院支持編列4億改善裝備，會從訓練及裝備來強化執勤安全，並表示聽到呂家人說不後悔支持弟弟當警察，他忍不住落下眼淚，國家以呂進全為榮。

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