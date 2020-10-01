兩岸開戰先開槍幹掉長官？　謝震武打臉《環時》：太難了

▲謝震武打臉環時報導。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）



政治中心／台北報導

《環球時報》9月30日刊出一篇報導，引述一名退役軍人「A先生」的說法，曾叮嚀兒子，若兩岸開戰，被長官要求衝鋒，「你就一槍幹掉他然後投降」。不過，政論節目主持人謝震武與來賓就質疑該篇報導真實性。

該篇報導指出，A先生說，他的一位朋友是軍官，他說兩岸一開戰，他就開炮，把機場跑道炸爛，都別飛了，直接繳械投降。

報導提到，A先生稱，這些草莓兵沒有一個中國思想，也不知為何而戰，純粹就是來混日子，在家是魯蛇（Loser諧音），當兵是草包。他兒子連上居然有一半的人不會寫字，令人難以置信。兒子還告訴他，除了自己，連隊裡其他基本全是台獨，或者連台獨是啥都不知道的笨蛋。

名嘴邱明玉在《新聞面對面》中表示，這篇報導有兩個盲點，第一，「訪一個人連一個人的照片都沒有」，第二就是，A先生說他兒子服役的單位有一半以上的人不會寫字，「但台灣教育普及率已經有90％以上了」，A先生還說兒子在台灣服役四個月，開過一次槍5發子彈，「但這跟現實不符的啦，這大內宣要有事實根據」。

對於報導內容，謝震武也說，在台灣要找到不會寫字的人太難了，「在台灣大概找不到」，「真的要找到這樣，在台灣我可以肯定地講，一定沒有」。