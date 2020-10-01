　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金正恩向習近平傳送賀電，慶祝中華人民共和國成立71年。（資料照／達志影像／美聯社）

▲金正恩向習近平傳送賀電，慶祝中華人民共和國成立71年。（資料照／達志影像／美聯社）

為慶祝中華人民共和國成立71周年，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平傳送賀電，除讚頌新中國的誕生使社會主義建設取得豐碩成果，更在賀電中擁護與美國處於對立關係的中國，展現平時親密的朝中友誼。

根據北韓官媒《朝中社》今（1）日報導，金正恩在賀電中表示，「我將與（習近平）總書記努力鞏固、發展不敗的朝中關係，共寫歷史新頁。用鮮血拼博、換取守護社會主義的光榮，在實現偉業的道路上，我深信黨與人民們一定會與中國共產黨與中國人民站在一塊兒，此心不變！」

金正恩表示，「新中國誕生後的71年以來，中國人民在中國共產黨英明的領導下，在建設社會主義上取得令人刮目相看的豐碩成果。」

針對中共建政以來所面臨的內憂外患，金正恩給予高度評價，「（中國）克服嚴峻的內外情勢挑戰，在全面建設小康社會、擺脫貧困的鬥爭之路上，取得決定性的進展，穩健地守護了國家的主權與領土。」

而金正恩在賀電文末發言，似乎是針對矛盾日益漸深的中美關係，「無論敵對勢力如何加重責難與壓迫的力道，都無法抹滅中國人民對於總書記同志與中國共產黨的信賴，也無法否定中國社會主義所取得的成果，更無法攔阻中國人民極欲改善現況所選擇的道路。」

南韓《韓聯社》分析，先前中國政府面臨港版「國安法」與新疆等議題時，選則為中國政府的立場辯護。

►金正恩出面信心喊話！「槍殺公務員」道歉後...對北韓全國下封口令

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
湖人冠軍首戰116比98痛宰熱火　戴維斯猛砍34分領勝
陳水扁、馬英九罕見同框了！　柯文哲：大家高興坐在一起
茶の魔手北漂受挫雙北全關！　網點失敗2關鍵：丹丹也一樣
要求坐副駕！運將狂摸「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本證交所大當機！　千檔股票交易「全天暫停」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

美駐烏克蘭大使館員工「頭部流血」倒臥鐵軌旁　疑遭陌生男襲擊亡

驚！國際太空站發生「氣體洩漏」　太空人正在搜尋缺口

39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

「川普拜登把辯論糟蹋成90分鐘爛電影」　美媒：觀眾都嚇傻了！

外媒爆：科技企業遵循秘密要求　正悄悄向大陸提供「香港用戶資料」

反擊美國制裁！中國準備對谷歌發起「反壟斷調查」　由華為提議

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

快訊／日本證交所大當機！　千檔股票交易「全天暫停」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

美駐烏克蘭大使館員工「頭部流血」倒臥鐵軌旁　疑遭陌生男襲擊亡

驚！國際太空站發生「氣體洩漏」　太空人正在搜尋缺口

39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

「川普拜登把辯論糟蹋成90分鐘爛電影」　美媒：觀眾都嚇傻了！

外媒爆：科技企業遵循秘密要求　正悄悄向大陸提供「香港用戶資料」

反擊美國制裁！中國準備對谷歌發起「反壟斷調查」　由華為提議

瀨戶大也被爆不只出軌巨乳空姐還有女公關　辭奧運隊長被拔贊助

環狀線經營權爭議　侯友宜盼儘早接手：自己的捷運自己承擔！

《陳芊芊》趙露思激吻人夫　「嘴唇親到胸口」羞喊：嫁不出去了！

女兒青春期「常被氣到」　小S自責是「失敗的媽媽」

新光三越週年慶開跑人氣滿點　民眾7點就在排隊搶極光水

影／買嘉瑞曾是職棒發亮新星　22歲因「黑象事件」假球案結束

湖人冠軍首戰116比98痛宰熱火　戴維斯猛砍34分領勝

漢堡王惡搞藝術　納達爾擊敗麥當勞？

張忠謀4度出任APEC代表？　總統府、外交部回應了

住飯店1晚破萬元！「一家四口全染病」女兒狂燒腹瀉3天　網反罵爆　

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

發現男友有小四　小三淋熱水報復

驚奇貓看主人泡澡　誇張表情笑翻

亞美尼亞稱　擊毀敵軍137輛坦克

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

7獅捕食農莊10隻羊　南非野生動物園全數撲殺

看完辯論　美國人只想移民加拿大

川普拜登辯論成90分鐘爛電影　美媒：觀眾都嚇傻了！

教廷外長證實　教宗避見蓬佩奧

Google街景詭冒一塊灰！一看「慘白笑臉」藏樹後

美大選首場辯論　歐洲專家：混亂到幾乎看不下去

川普要求評估核武實戰部署要多久

雙亞交戰第4天　雙方拒絕協商

更多熱門

相關新聞

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

日本旅法頂級主廚關根拓（Taku Sekine）日前捲入性侵疑雲，他否認所有指控，也表示要奮力捍衛自己的名譽，未料此後陷入嚴重憂鬱，28日自殺身亡，享年39歲。

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」

日本國防預算創新高！「太空作戰群」共耗1.5兆元

日本國防預算創新高！「太空作戰群」共耗1.5兆元

假車禍新招！摔11次骨灰罈被逮　

假車禍新招！摔11次骨灰罈被逮　

刀插腹部！逆子砍殺熟睡母...血染白被單

刀插腹部！逆子砍殺熟睡母...血染白被單

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩習近平

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面