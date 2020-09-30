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《全民煮好菜》3分鐘出好菜　9/30快來成為料理之王！

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▲《全民煮好次菜》料理之王影音徵稿。（圖／ETtoday）

活動小組／活動報導

平時在家做出一桌好菜？身邊有廚藝大師身懷絕技但為人低調？109年9月30日起，只要上傳3分鐘料理影片至ETtoday活動平台，民間廚神站出來，下一個踢館魔王就是你！11月6日起，參與投票支持你最愛的3分鐘好料理，就抽總價值萬元SOGO禮券，讓你喜歡的料理登上《料理之王》被更多人看見！

前無古人、後無來者，史上最大廚藝選秀節目《料理之王》即將在10/23起，每周五21:00於ETtoday全平台播出；10/24起，每周六18:00於JET綜合台播出。常在清冰箱時不小心研發出創意料理？傳承阿公阿嬤的獨家手路菜？不要讓好料理被埋沒了！現在只要上傳拿手好菜影片，就有機會前進《料理之王》，成為最強踢館魔王！短短三分鐘，人人都可以成為大廚神！


後防疫時代，宅在家也能成為大廚師，只要三分鐘，簡單出好菜！109年9月30日至11月5日上傳您的料理短影片，總價值萬元SOGO禮券等你抽，不僅如此，還有機會成為《料理之王》節目踢館魔王，和選手來場廚藝爭霸戰！109年11月6日至11月15日，參與人氣影音投票，選擇你喜愛的料理影片，除了有機會免費抽SOGO禮券、遊樂園門票，還能幫助你喜愛的料理前進《料理之王》一舉成名！

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鎖定史上最大型廚藝選秀節目《料理之王》，你也可以做出名廚好料理！ETtoday自製大型選秀節目《料理之王》，繼《聲林之王》再度與綜藝小天后Lulu合作，首席導師邀來「松露主廚」廚佛瑞德Fred及「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、以及「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，節目中更有「生鮮特派員」全聯先生，給予選手最實用的建議。10/23起，每周五21:00於ETtoday全平台播出；10/24起每周六18:00於JET綜合台播出，敬請鎖定！讓我們一起見證料理之王的誕生！

《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動
影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。
人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

影片格式
比例：1920*1080
大小：100MB內
片長：3mins內

快來投稿！人人都是料理之王！加料理之王社團一起分享創意食譜！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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