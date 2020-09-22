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《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

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▲《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動主視覺。（圖／ETtoday）

活動小組／活動報導

史上最大廚藝選秀節目來啦！ 繼《聲林之王》獲得廣大觀眾喜愛，並連續兩年入圍電視金鐘獎之後，全新廚藝節目《料理之王》10/23起每周五21:00於ETtoday全平台播出、10/24起每周六18:00於JET綜合台播出。你的廚藝不輸參賽選手？想與他們一較高下嗎？現在只要上傳您的拿手好菜影片，就有機會前進料理之王，成為最強踢館魔王！短短三分鐘，人人都可以成為大廚神！
109年9月30日至11月5日上傳您的料理短影片，讓你的料理被更多人看見！不僅有機會抽到總價值萬元SOGO禮券等大獎，還有機會成為《料理之王》節目踢館魔王，和選手來場廚藝爭霸戰！後防疫時代，宅在家也能成為大廚師，只要三分鐘，簡單做出好料理！109年11月6日至11月15日，參與人氣影音投票，選擇你喜愛的料理，除了有機會免費抽SOGO禮券、遊樂園門票，還能幫助你喜愛的料理前進《料理之王》一舉成名！
躍躍欲試，迫不及待想要大展身手，讓世人驚嘆你的廚藝了嗎？自109年9月30日起，快將您的料理影片上傳ETtoday活動平台，民間廚神站出來，下一個踢館魔王就是你！11月6日起，參與投票支持自己的親朋好友，就抽總價值萬元SOGO禮券，還有機會讓你喜愛的料理被更多人看見！

鎖定史上最大型廚藝選秀節目《料理之王》，人人都可以成為大廚神！ETtoday大型選秀節目《料理之王》，找來綜藝小天后Lulu擔任主持人，首席導師邀來「松露主廚」廚佛瑞德Fred及「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、以及「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，「全聯先生」也將在節目中擔任「生鮮特派員」給予選手建議。10/23起每周五21:00於ETtoday全平台播出、10/24起每周六18:00於JET綜合台播出，一起見證料理之王的誕生！

《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動
影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。
人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

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影片格式
比例：1920*1080
大小：100MB內
片長：3mins內

 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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