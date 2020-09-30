「只要你敢領一定抓到你」　ATM「車手注意」警語搶眼

▲屏東縣內埔警分局在ATM旁貼警語，警告車手 「只要你敢領一定抓到你」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局轄區2020年遭詐騙集團車手在金融機構等場所，以ATM提領贓款得手470萬元，有32人受害，警方在中秋節前製作「只要你敢領，一定抓到你」警語，張貼在行庫、超商提款機旁，警告車手，凸顯警方打擊詐欺犯罪的決心。

▲▼ATM旁貼警告。

內埔警分局統計轄區2020年遭車手提領次數共計有108次，提領處所包含金融機構、超商及全聯商店，被害人有32人、損失金額470萬元，經分析被害案件以「假冒親友借錢」為多，警方並查緝6名車手到案，擴大追查幕後的詐欺集團成員。

為防制詐欺車手於金融機構ATM提領贓款，內埔警方因此特製作防制車手提領警語，有別於詐欺宣導多為被害人或一般民眾，而是針對詐欺提領車手，被逮獲後被判處的有期徒刑、賠償被害款項，讓車手了解嚴重性，達到嚇阻作用，兼顯示打擊車手的決心。

警方將警語張貼處遍及轄內18處金融機構、23處超商，並強化ATM鄰近路口及民間監錄系統的配置，針對提領的熱點時段規劃埋伏及守望工作，結合交通事故防制規劃就地路檢勤務，佈下天羅地網，期能有效打擊詐欺犯罪，防止民眾被騙。

內埔警分局長蔡耀順呼籲民眾，電話中提到借錢、ATM、遊戲點數等關鍵字，務必立即掛掉電話避免被操縱情緒，並撥打110、165查證；另網路求職或借錢，提款卡、存簿等絕不能離身，以避免淪為詐欺集團的幫兇。

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