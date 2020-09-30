堅持一中原則、九二共識！李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

▲中國國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

為慶祝中華人民共和國成立71周年，中國國務院今（30日）晚在北京舉行國慶招待會，與會者包含習近平、李克強、栗戰書及汪洋等人。值得注意的是，李克強致詞時強調，堅持一中原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部干涉，推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一。

李克強表示，中國將繼續堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與憲法和基本法實施相關的制度和機制，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

李克強提到對台的政策時，指出中國堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部干涉，加強兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一。

他說，中國堅持走和平發展道路，堅決維護國家主權、安全、發展利益，秉持人類命運共同體理念，拓展同各國互利互惠合作，積極參與全球治理體系改革和建設，同國際社會一道，為人類早日戰勝疫情、推動世界經濟復甦作出更大貢獻。

「今天的成就是全體中國人民奮鬥出來的，明天的輝煌還要靠實幹和創造。」最後，他強調，讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，克難攻堅、砥礪前行，為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥！

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