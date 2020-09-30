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CNN：台灣爭取國際認同　即使贏了也可能是輸了

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▲地圖,世界地圖,台灣。（圖／達志影像／shutterstock）

▲北京始終堅稱台灣是中國大陸的一部份。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣近年不斷興起「正名運動」，從奧運、野鳥學會到「全球氣候與能源市長聯盟」（GCOM）等國際場合，我們都希望能以「台灣」的名義登上國際。不過日前CNN網站的分析卻指出，雖然台灣一直致力於在爭取國際認同，但當真的爭取到後，對台灣來說未必是好事。

CNN表示，即便台灣從來沒有受到中國共產黨的統治，但北京卻始終對外宣稱台灣是中國領土的一部分，且擁有台灣的完全主權，且多年來不斷對台灣施展外交、貿易和軍事壓力，讓我們在國際社會中處於邊緣地位，像是被禁止參加世界衛生組織等國際機構，且有時候還會被部分團體直接認為是中國的一部分。

▲台灣希望透過正名來取得國際認同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近年來我國希望透過正名來取得國際認同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

近日GCOM誤將台灣的六都標示為中國城市引起許多台灣民眾反彈，六都市長也紛紛跳出來發表連署公開聲明表示，「從加入GCOM以來，我們從來都沒有成為中國的一部分。」外交部長吳釗燮則在28日發布新聞稿表示，在多方協助下，GCOM已經根據原本遞交的文件更正，「經過大家努力，昨天晚上名稱已經更改回來，很高興六都市場全部一致，朝野不分彼此，爭取成功。」

不過CNN指出，台灣此次的勝利似乎有些痛苦，因為GCOM雖然沒有把這些城市再列為中國的的一部分，但同樣也沒有使用「台灣」的正名，而是使用了「中華台北」。

▲▼「全球氣候與能源市長聯盟」28日上午將台灣加入聯盟的六都會籍「中國」項移除。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

▲「全球氣候與能源市長聯盟」官網誤將台灣6個城市列入「中國（China）」，經台灣外交部抗議後「更正」。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

「中華台北」是台灣為了可以參加奧運會，又不會遭到北京反對而使用的的名稱，從1980年代以來就一直被使用在各大體育比賽，不少台灣人對這個名稱感到反感，因為對他們來說，「中華台北」是一個不存在的國家，也並非對台灣島的準確描述，就只是一個首都而已。

吳釗燮曾表示，「雖然有些人對這個名字不太滿意，但至少我們不必以隸屬於另一個國家的方式參與。」而北京當局則對GCOM的處理方式大感不滿，中國大陸外交部發言人汪文斌也指出，「台灣地區」參與國際組織活動，必須要遵循「一個中國」原則，台灣地區的城市本應當列在中國。

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