陸委會指九二共識已翻頁　國台辦：暴露一邊一國分裂立場

▲大陸國台辦官方微博連6日發文解析「九二共識」。（圖／翻攝國台辦官方微博）

記者魏有德、任以芳／北京報導

陸委會以九二共識在兩岸關係的歷史上翻過一頁，回應大陸國台辦近期在微博上發表的「九二共識問答」圖卡。對此，國台辦發言人馬曉光表示，民進黨拒不承認九二共識，「任何人、勢力都不可能將九二共識翻過去，過去、現在和將來，都是如此。」

▲國台辦發布「九二共識」問答。（圖／翻攝國台辦微博）

國台辦自23日起連續6日在官方微博上發表「九二共識」答問集，從共識形成背景、歷史事實到限縮台灣自主空間等問題，以圖文形式說明，引起兩岸輿論關注。對此，陸委會發言人邱垂正曾公開表示，九二共識已在兩岸關係的歷史上翻過一頁，「呼籲北京當局應在和平、對等、民主、對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對於台灣政府將九二共識視為翻過一頁的「歷史」，馬曉光強調，在九二共識中，雙方都表明堅持一個中國原則及追求國家統一的態度，至於一個中國的政治涵義，雙方做了擱置爭議、求同存異的處理，「九二共識是雙方平等溝通協商、運用政治智慧達成的，不是一方強加給另一方的。」

馬曉光強調，「民進黨當局拒不承認九二共識，暴露出其頑固堅持『一邊一國』分裂立場、企圖破壞兩岸同屬一個中國的事實及謀求台獨的本質，作為推動兩岸關係和平穩定發展的共同政治基礎，任何人、任何勢力都不可能將九二共識翻過去，在過去、現在和將來，都是如此。」