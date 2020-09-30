5歲女兒幫顧店！見客狂喊「這句話」媽頭痛要她閉嘴…網嗨想朝聖

▲小孩的童言童語，常讓父母無法接招。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

小孩的童言童語常常讓父母哭笑不得，有時也會製造出笑話。一名媽咪表示，很害怕女兒到店裡幫忙顧店，只要看到有客人走進來，女兒就會大喊「免費不用錢！」熱情招呼客人，讓她感到非常尷尬，網友們笑翻天回「女兒很會做生意。」

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，現在很害怕女兒到五金行幫忙顧店，因為每次看到客人走進店內，女兒都會天真得大喊「要買什麼～免費不用錢！」還會對著熟客說「你喜歡什麼盡量拿，通通都免費哦，因為我們是好朋友」。

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媽媽聽到這番話後，只能扮成母老虎對女兒大吼「妳不要講話！」，並直呼「頭好痛，叫她安靜她卻不聽」，希望女兒可以有一點五歲小孩該有的矜持。原PO事後在留言區透露，還好後來婆婆已經帶離現場了。

▲原PO受不了，要女兒安靜不要講話。（示意圖／pakutaso）

許多網友看完後笑翻，敲碗店家在哪裡，想朝聖並帶著大袋子去掃貨，「店開在哪裡，等我，我請人開3噸半小貨車過去掃貨」、「妳女兒哪天有去，肯定捧場」、「她上幾點的班啊」、「跪求店名」、「我還不買爆」、「店長的霸氣，妳不懂」、「不用錢的店我想朝聖一下」、「聰明欸這樣就不用顧店了」、「誰教她的啦」。

也有網友分享自家小孩的趣事，「我女兒好一點，問她多少錢，她都說：兩塊」、「我女兒都喊買一送一，要買要快喔，直接昏倒」、「我女兒都跟客人說配眼鏡10元」、「我之前受不了，拿膠帶貼住我兒子的嘴巴，然後畫個XX，他還很高興跑去跟客人比手畫腳！我都快瘋了」。